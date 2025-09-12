El 3 de julio de 2025 es una fecha que José Luis Martínez-Almeida nunca olvidará. El alcalde de Madrid cumplió su mayor sueño: ser padre. Su mujer, Teresa Urquijo, daba a luz al pequeño Lucas en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario.

Desde que anunciaran el embarazo, una de las grandes incógnitas ha sido el equipo de fútbol al que pertenecerá el menor -ya que su madre es una férrea aficionada del Real Madrid y su padre socio del Atlético del Madrid-. Sin embargo, el político del Partido Popular dejó claro que no había lugar a debates, ya que su esposa eligió el nombre y, por tanto, él sería el encargado de que su primogénito luciera la camiseta rojiblanca el resto de su vida. En una de sus últimas apariciones públicas, Almeida -fiel a su sentido del humor-, ha continuado con su particular y divertida cruzada conyugal al ser preguntado por el equipo de fútbol al que apoyará Lucas.

José Luis Martínez -Almeida en un partido de golf. (Foto: Gtres)

La divertida cruzada entre Teresa y Almeida

Tras disfrutar de su permiso por paternidad, el alcalde de la capital de España ha regresado a sus funciones públicas. El pasado jueves 11 de septiembre, Almeida no faltó al partido de golf solidario organizado por la Fundación Clínica Menorca en La Herrería a favor de la lucha contra el cáncer de mama.

Desde que se convirtió en padre, es inevitable que los medios le pregunten acerca de su nueva faceta que Almeida responde siempre con mucho orgullo. «El niño está fenomenal», dijo el alcalde antes de bromear de nuevo con el conflicto que tiene con Urquijo desde que naciera Lucas: «Preparado para ver el Atleti-Villarreal este sábado».

Su futuro en el Ayuntamiento de Madrid

José Luis Martínez-Almeida. (FOTO: REDES SOCIALES)

Durante muchos años, Almeida ha priorizado su vida laboral. Hasta que llegó Teresa a su vida, con la que se casó en abril de 2024 y, un año después, dio la bienvenida a su primer hijo. Desde el minuto uno en el que diera a conocer la noticia del embarazo de su mujer, el regidor lo tuvo claro: su futuro en política pendía de un hilo, ya que «no quiere perderse ni un solo minuto del niño ni de estar con la madre».

Aunque hace casi 15 días que el político regreso a su despacho en Cibeles, lo cierto es que ha vuelto a poner sobre la mesa su futuro en el consistorio. «Cuando uno tiene que decidir si se presenta a la alcaldía de Madrid, no es una decisión a la ligera. Es un honor extraordinario ser alcalde de Madrid y uno tiene que plantearse su está en condiciones. Si mañana fueran las elecciones, me presentaba, y mi idea es poder presentarme. Lo único que intenté trasmitir es que tengo que tener el compromiso y la ilusión intactas. También me ha cambiado un poquito la vida y eso es de conocimiento general», ha confesado Almeida -que dice que, «se le cae la baba con Lucas»- a Ana Rosa en las últimas horas.