Será el próximo día 6 de abril cuando José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo pongan el broche de oro a su relación tras poco más de dos años juntos. La pareja contraerá matrimonio en la finca de Los Molinillos, perteneciente a la aristócrata Carmen Fernández de Araoz -conocida como Piru Urquijo-, que es la abuela paterna de la prometida del alcalde de Madrid, ante la atenta mirada de más centerar de invitados pendientes ahora de un posible contratiempo en la celebración del enlace.

Ha sido el propio Martínez-Almeida quien, en una entrevista para el medio deportivo Relevo, ha desvelado que la fecha de su enlace coincide con una importante cita deportiva que, de momento, afectaría al Atlético de Madrid, el equipo de fútbol por el cual el político no ha ocultado jamás su admiración. Ese mismo 6 de abril es la final de la Copa del Rey, que ahora mismo podría jugar el club rojiblanco. «La verdad es que tuve mala suerte. Porque no fue no por no consultar el calendario, porque como buen futbolero lo hice», ha comenzado diciendo Almeida a este respecto.

Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en una boda / Gtres

«Miré la final de la Champions en un alarde de optimismo, y no coincidía. Entonces cuando miré el 6 de abril, me dije vamos a ver si hay liga. Y entonces vi que no había liga y pensé que bueno, que sería un amistoso de la selección española, y luego alguien me sacó de mi error y me dijo: ‘No, es la final de Copa», ha añadido, entre risas, para, inmediatamente después, proponer un plan con el que compatibilizar su gran día con ese posible partido a los invitados que vayan a asistir a su enlace. «Yo creo que si ganamos esa final de Copa, puede que caiga alguna vuelta por Neptuno al final de la noche. Va a haber gente pendiente, claro, gente que va a tener que tomar una decisión. Una decisión tan difícil como la mía casi. Casi», ha explicado.

Todo lo que se sabe de la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

Apesar de que los rumores de boda venían sonando desde hacía tiempo, no fue hasta principios del pasado mes de enero cuando LOOK desveló, en exclusiva, que el próximo mes de abril la pareja formada por José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se convertirá en marido y mujer. Su relación se hizo pública a principios del mes de junio y lo cierto es que, desde entonces, ambos han intentado llevarla con la máxima discreción aunque sin ocultarse, acudiendo juntos tanto a eventos públicos como privados.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en una imagen de archivo / Gtres

Si bien por el momento no han trascendido demasiados detalles acerca de cómo será el enlace, sí conocemos que será una boda religiosa en Los Molinillos, ubicada a solo 25 km de la capital, más allá de la floreciente periferia y en plena llanura castellana a la que se espera que asista toda la familia Borbón-Dos Sicilias. También los tíos de Teresa, Rodrigo Moreno de Borbón, Alicia, Clara y Delia, junto a sus tíos segundos, Pedro de Borbón-Dos Sicilias, Cristina, Paloma, Inés y Victoria, así como Isabel, Eugenia, Sonia, Manuel y Mencía Morales de Borbón-Dos Sicilias.

No está aún confirmado si asistirá la familia del Rey Felipe VI, si bien es cierto que la abuela de la novia tiene una relación muy estrecha con su primo hermano, el Rey Juan Carlos, y con Doña Sofía. Del mismo modo, tampoco conocemos nada sobre el vestido y las joyas que escogerá Teresa Urquijo para su gran día.