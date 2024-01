José Luis Martínez-Almeida se sincera en la cuenta atrás de su boda

José Luis Martínez-Almeida siempre ha hecho gala de su habitual hermetismo, fórmula por la que sigue apostando en la actualidad. Aunque hay ocasiones que se sale de esa hoja de ruta y revela alguna que otra píldora de su esfera más personal, sobre todo, ahora que se ha podido saber que pasará por el altar junto a Teresa Urquijo, tal y como contó LOOK en exclusiva.

José Luis Martínez-Almeida en una imagen de archivo / Gtres

La confesión de José Luis Martínez-Almeida

El alcalde de Madrid ha aparecido en el programa de radio Madrid Directo, espacio en el que ha mostrado, como es habitual, su faceta más cercana. Tanto que se ha aventurado a revelar detalles de su enlace, que tendrá lugar el próximo 6 de abril. «Es un día muy importante y creo que un día esperado pero ya que he hablado de derbis, vamos partido a partido, quedan tres meses, queda mucho por hacer y en esta ciudad hay que trabajar minuto a minuto», ha contado.

José Luis Martínez-Almeida hablando con los reporteros / GTRES

Pese a que no suele revelar detalles de su vida sentimental, Almeida ha reconocido que entiende el gran interés que se genera en torno a su persona debido a que se ha convertido en un importante personaje público. Además, su boda es una de las más esperadas este año en cuanto a la crónica social se refiere. Por ello, la expectación es máxima.

«Las cosas son así, uno es un personaje público, en mi caso es un honor, no una carga, ser Alcalde de Madrid. Soy tremendamente respetuoso, tímido como has dicho, me cuesta hablar de estos temas pero agradezco las enhorabuenas, el cariño que recibo de gente por la calle pero esto no me desvía, aquí hay que trabajar cada día», ha indicado, orgulloso.

En el marco de esta conversación, también ha asegurado que durante su soltería había cogido hábitos que ahora debe cambiar. Es por eso que va a trabajar en ello antes de convertirse en el marido de Teresa Urquijo. «Tendré que dejar algunos vicios a mis 48 años de vida como es esa nevera vacía, me tendré que poner las pilas», ha comentado en clave de humor.

La esperada cuenta atrás

El pasado 3 de enero este digital confirmó que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo pasarán por el altar la próxima primavera. La pedida de mano tuvo lugar en Nochebuena, sin duda, una fecha que quedará grabada para la posteridad y que la pareja siempre recordará con cariño.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida / Gtres

Fue en febrero de 2023 cuando el político y Urquijo cruzaron la primera mirada en la feria de arte contemporáneo FLECHA. Días después, Almeida asiste a un desayuno de la consultora Atrevia. Teresa está por la zona y se acerca a saludarlo junto a una amiga, contó LOOK el pasado día 8 en exclusiva. Sin embargo, aquel día no intercambian los teléfonos. A finales de abril, el destino volvió a reunir a Almeida y a Teresa en el Mutua Madrid Open. En aquel enclave sí tienen la oportunidad de darse los contactos. Desde entonces se han hecho inseparables.