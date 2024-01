Febrero de 2023. José Luis Martínez-Almeida asiste a inaugurar la feria de arte contemporáneo FLECHA, una exposición que reúne 300 obras de 57 artistas, algunos maestros consagrados como Isabel Muñoz, Antonio López o Jaume Plensa. A diferencia de otras inauguraciones del alcalde madrileño -balonazos a fotógrafos o saltos mortales en cama elástica- nadie acaba herido. Un día normal en la agenda del regidor salvo por un detalle: se ha quedado cautivado por una joven analista de inversiones de Merlin Properties, una de las firmas que patrocina la feria, que se le ha acercado a saludarle. Se llama Teresa Urquijo, tiene 27 años y es la nieta de Teresa de Borbón, prima hermana de Juan Carlos I.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo / Redes sociales

Unos días después, Almeida asiste a un desayuno de la consultora Atrevia. Teresa está por la zona y se acerca a saludarlo junto a una amiga. La joven aristócrata es 22 años menor que él pero charlan como si se conocieran de toda la vida. Teresa es brillante, estudió un doble grado de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia Comillas y no se deja intimidar por el carismático abogado del Estado. Muchas risas entre ellos aunque ni siquiera se intercambian sus teléfonos.

En aquellos días, Almeida ya da por perdida la posibilidad de encontrar pareja. «Ligo a la manera clásica, nada de Tinder. En el Museo Chicote estuve a punto de perder la soltería, pero como suele pasar no lo conseguí. Jugué como nunca, perdí como siempre», le confesó a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en Telemadrid. Ni rastro de la erótica del poder en Cibeles. Su soltería era hasta hace poco tiempo carne de memes en las redes sociales, como cuando le ‘homenajearon’ con una desopilante cita en First Date que él encajó con naturalidad, espontaneidad y sentido del humor. «A la gente le extraña que, con mi físico, no ligue», bromeó con Pablo Motos mientras todo Madrid le buscaba una novia.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo / Gtres

A finales de abril, el destino volvió a reunir a Almeida y a Teresa en el Mutua Madrid Open. Se acerca la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28M. El alcalde está en modo candidato y sólo piensa en ganar con mayoría absoluta. No hay tiempo para distracciones pero Teresa, en compañía de unas amigas, invita al alcalde a un pasar con ellas un rato en un after VIP de Madrid. Almeida declina la invitación, pero intercambian -esta vez sí- sus contactos con la particularidad de que el alcalde no le da su teléfono sino su correo electrónico. ¿Un test para Teresa? Si tiene que ser, tendrá que ser por correo. Y ella le escribe:

-¿Cuándo puedes quedar?, le preguntó Teresa sin dar vueltas.

-Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, fue la respuesta de Almeida.

Toda su agenda libre y a disposición de ella a las puertas nada menos de una crucial campaña electoral en la que el alcalde se juega su futuro político. El día elegido para su primera cita será la noche del viernes 12 de mayo, el día de arranque de campaña. Por la tarde, apenas unas horas antes de verse con Teresa, Almeida dio un mitin en el distrito de Chamberí junto a Elías Bendodo y Alfonso Serrano. Quienes mejor conocen al alcalde afirman que aquel mitin «fue el mejor de Almeida de toda la campaña».

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida / Gtres

A partir de ese día se hicieron inseparables. Tras lograr la mayoría absoluta, Almeida y su novia decidieron celebrarlo con una escapada al País Vasco en compañía de uno de los más íntimos amigos del alcalde, el concejal madrileño Borja Fanjul. Monástica y discreta, en el entorno de Teresa sólo lo saben sus dos amigas de toda la vida. Perdidamente enamorados, los novios deciden dejar de esconderse y se dejan ver juntos en Las Ventas, en la tradicional Corrida de la Prensa.

«No parece que se lleven 22 años. Ella es inteligente, cercana y da la sensación de conocer a José Luis de toda la vida. Y tiene una saber estar apabullante, se nota aunque sea en pequeños detalles, que es una Borbón-Dos Sicilias. Están absolutamente compenetrados», alucinan desde el entorno del alcalde. Apenas días después de la presentación oficial en Las Ventas, Almeida les presentó a Teresa a sus padres en la toma de posesión como alcalde. Y la familia de ella aprueba por mayoría absoluta al alcalde: «Es educadísimo y está todo el tiempo pendiente de ella», dicen a LOOK.

La próspera etapa de José Luis Martínez-Almeida

Almeida y Teresa van muy en serio. Él está en el momento más feliz de su vida y no lo oculta. «Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí», posteó a corazón abierto en Instagram el que era hasta hace poco el soltero de oro del Partido Popular. Se casarán el 6 de abril en la finca El Canto de la Cruz, propiedad de los abuelos maternos de la novia, Teresa de Borbón-Dos Sicilias e Íñigo Moreno de Arteaga, marqueses de Laserna. El resignado hincha del Atleti que a los 48 años ya había tirado la toalla todavía no despierta de su sueño.