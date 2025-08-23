Kabir C. Sukhwani, el millonario que salió con Genoveva Casanova y relacionan con Carla Barber

Kabir C. Sukhwani está en boca de todos recientemente por su supuesta relación con Carla Barber. La médica y exconcursante de Supervivientes lleva un tiempo soltera desde que rompiese su relación con el también doctor Carlos Rubí. De hecho, ella misma aclaraba que «lleva un año y medio sola», aunque recientemente se la ha relacionado con este empresario malagueño, de ascendencia hindú y que preside la Cámara de Comercio de la India y el Grupo Sankar. Sobre todo, a raíz de que invitase a Barber a conocer su país y visitar el Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo.

Carla, quien no acostumbra a tomarse tantas vacaciones, confesaba a sus seguidores que está viviendo uno de los mejores veranos de su vida, sobre todo porque ha estado repleto de planes y muchos viajes: de Menorca, pasando por Mallorca y coronándose ahora con una escapada a la India, muy bien acompañada por este nuevo y misterioso amigo. «Compartiendo felicidad», ha escrito la médica junto a una serie de imágenes en las que se la ve posando frente a distintos monumentos y lugares que ha tenido la fortuna de conocer.

¿Quién es realmente Kabir C. Sukhwani, el misterioso amigo de Carla Barber?

Por otro lado, Barber también ha procurado jugar al despiste, insistiendo en calificar a Sukhwani como su amigo. De hecho, le escribía un precioso mensaje para felicitarle por su 44 cumpleaños. «Amigo, del latín amicus, proviene del verbo amare, que significa amar», le dedica junto a un carrusel repleto de imágenes y vídeos en las que salen juntos. «Querido Kabir, la vida es aún más bonita a tu lado. Gracias por sumarme, cuidarme, protegerme, mimarme y asegurarte que esté siempre bien», se declara. «Porque un amigo es, ante todo, alguien que elige quererte. Por muchos más niguiris, vinos, viajes, noches y días a tu lado. Felices 44, amicus mío», concluye la emotiva felicitación. Pero, ¿quién es realmente Kabir C. Sukhwani?

Considerado uno de los empresarios más ricos de España, en el fondo Sukhwani es un gran desconocido y acostumbra a permanecer alejado del foco mediático. Sin embargo, siempre se ha codeado con la élite de nuestro país, e incluso mantuvo un breve romance con Genoveva Casanova, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo. Fue en el año 2018, aunque este romance apenas trascendió, y no ha sido hasta ahora cuando su nombre vuelve a resurgir con fuerza.

Nacido en el seno de una familia india bastante adinerada, los padres del empresario emigraron a España, –concretamente a Málaga–, hace unos 48 años. Y, con el tiempo, se ha puesto al frente del negocio familiar en la Costa del Sol. Todo un as de los negocios que comenzaba a brillar cuando todavía era muy joven, aunque siempre supo mantener su liderazgo en base a las estrechas conexiones personales y empresariales que ha ido forjando con personajes y amigos de la talla de Carlos Baute. Precisamente, fue el cantante quien le introducía al mundo de la farándula, y siempre se ha caracterizado por ser bastante celoso con su vida privada.