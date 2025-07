Genoveva Casanova recrea la ‘Kiss Cam’ de ColdPlay con un famoso rostro de ‘El Hormiguero’

La imagen captada por la Kiss Cam de un concierto de Coldplay en Boston se ha convertido en uno de los videos del verano. En él, Kristin Cabot y Andy Byron, directora de recursos humanos y director ejecutivo de la compañía tecnológica Astronomer, aparecían abrazados y en actitud muy cariñosa, desvelándose el affair que mantenían delante de millones de personas. Como no podía ser de otra manera, la trama no tardó en viralizarse, llegando al punto de que algunos rostros conocidos han querido recrearla. Es el caso de Genoveva Casanova, quien ha aprovechado sus días de vacaciones con sus compañeros de El Desafío y miembros del equipo de El Hormiguero para emular el video mencionado.

Ha sido Daniel Illescas el encargado de compartir su imitación. En ella, aparecen José Yélamo y su mujer, Paula del Fraile, posando felices y sonrientes cuando, de repente, sale Genoveva Casanova abrazada a Jorge Ventosa, director del programa presentado por Pablo Motos en el prime time de Antena 3. Rápidamente, ambos actúan como si les hubieran pillado juntos y se esconden, tal y como ocurrió en la Kiss Cam del concierto de Coldplay.

Genoveva Casanova y Jorge Ventosa. (Foto: Instagram)

Como no podía ser de otra manera, la escena de risas entre amigos no ha pasado desapercibida, y es que lo cierto es que ha recordado a la Kiss Cam particular que vivió la mexicana junto a Federico de Dinamarca, con quien fue fotografiada a finales de 2023 paseando por las calles de Madrid. Una escena que generó todo tipo de controversia sobre la relación que mantenían y que provocó, al mismo tiempo, que Genoveva se alejara de todo lo mediático. De hecho, no reapareció públicamente hasta que no se conoció que era concursante oficial de la quinta edición de El Desafío.

Las vacaciones de verano de Genoveva Casanova

Por segundo año consecutivo, Genoveva Casanova ha compartido unas vacaciones inolvidables junto a sus compañeros de El Desafío, esta vez en Egipto. El grupo ha elegido como destino la costa del Mar Rojo, un enclave paradisíaco conocido por sus aguas cristalinas y su espectacular vida marina, donde han disfrutado de unas jornadas de buceo, una actividad que ya los conquistó el año pasado durante su viaje a las islas Maldivas, el lugar que marcó el inicio de esta nueva tradición de vacaciones compartidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Genoveva Casanova (@genoveva_casanova_official)

La experiencia en Maldivas no solo les permitió descubrir paisajes de ensueño, sino que también fortaleció su amistad, creando recuerdos que los unieron aún más. Un año después, su relación sigue intacta y han vuelto a hacer las maletas para vivir otra aventura juntos.