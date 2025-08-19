EXCLUSIVA | La infanta Elena disfruta de unos días de descanso de incógnito en Palma de Mallorca

La infanta Elena ha comenzado unos días de vacaciones en Palma de Mallorca, uno de sus destinos estivales más habituales y estrechamente vinculados a su historia familiar. La primogénita de los reyes Juan Carlos y Sofía aterrizó en la isla el pasado 18 de agosto, tal y como ha podido saber LOOK, justo después de que los Reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, pusieran fin a su estancia en Marivent. Esta coincidencia temporal ha sorprendido, pues su llegada se ha producido de inmediato tras la partida de la Familia Real.

La duquesa de Lugo siempre se ha caracterizado por su perfil reservado. A pesar de ocupar un lugar destacado en la Corona, ha procurado mantenerse alejada de la exposición mediática. Estudió Magisterio en la universidad pública y, desde hace años, desarrolla su carrera profesional en la Fundación Mapfre, donde se implica en proyectos sociales y culturales. Su carácter sobrio contrasta con el interés que despiertan sus movimientos estivales, cuando aprovecha, como cualquier ciudadano, para desconectar de la rutina y disfrutar de unos días de asueto.

Felipe Juan Froilán, Victoria Federica de Marichalar y la infanta Elena de Borbón durante la cena de la 37ª Copa del Rey de vela en Palma de Mallorca, en 2018. (Gtres)

Sin la compañía de sus hijos

En esta ocasión, la hermana del rey ha viajado a la isla balear sin sus hijos, algo ya habitual en los últimos veranos. Victoria Federica disfruta de la temporada estival en Marbella, donde ha participado en fiestas y eventos sociales, mientras que Felipe Juan Froilán ha optado por Asturias. Allí asistió al festival Aquasella, que reunió a más de 80.000 personas, intentando pasar inadvertido entre el público general. Se alojó en un hotel del barrio de Prestín, en Parres, y aprovechó también para visitar Cangas de Onís.

Marivent, escenario de recuerdos

Aunque no se ha confirmado dónde se hospeda durante estos días, lo habitual en otros veranos ha sido verla en el Palacio de Marivent, residencia estival de la Familia Real. El lugar guarda una fuerte carga simbólica para ella, ya que allí pasó buena parte de su infancia y juventud junto a sus padres y hermanos.

La infanta Elena y el rey emérito Juan Carlos I en Sanxenxo, el 13 de julio de 2025. (Gtres)

La duda ahora es si coincidirá con la reina emérita, que en ocasiones prolonga su estancia en la isla más allá de la marcha de los Reyes, algo que tendría sentido porque podría aprovechar para pasar unos días junto a doña Sofía, del mismo modo que hizo su padre, el rey Juan Carlos, cuando estuvo en Sanxenxo el pasado mes de julio con motivo de las regatas. Fue su cuarta visita a España en lo que va de año, y su estancia coincidió con la llegada de su nieta, la princesa Leonor, a Marín a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Una visita inesperada

En el concierto de Ara Malikian en Palma de Mallorca, el 1 de agosto de 2018. (Gtres)

La llegada de la duquesa ha llamado la atención por producirse tan solo unos días después de la marcha de los Reyes y sus hijas, quienes ya habían concluido su agenda oficial en Palma. Mientras que la presencia de Felipe VI y la reina Letizia responde cada verano a compromisos institucionales, la de doña Elena obedece a motivos estrictamente personales: descansar, disfrutar de la calma mediterránea y reencontrarse con un entorno cargado de vivencias familiares.