Como cada verano, Victoria Federica se convierte en una de las celebrities VIP en los conciertos de Starlite Occident, en Marbella. Es en esta localidad malagueña donde la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar pasa parte de sus vacaciones de verano junto a su grupo de amigos. En pleno ecuador de la temporada estival, la hermana de Froilán ha reaparecido en este festival con motivo del concierto de uno de sus cantantes favoritos: Guitarricadelafuente.

Desde hace cuatro años -cuando se abrió las redes sociales-, la joven no pasa desapercibida y, para muchos expertos en moda, se ha convertido en un espejo en el que mirar tendencias. Su estilo también ha cambiado considerablemente a lo largo de este tiempo y ahora, en cada una de sus apariciones públicas, queriéndolo o sin querer, llama la atención por sus looks y estilismos. Para esta ocasión, la creadora de contenidos ha apostado por un outfit muy festivalero -muy propio para la ocasión-. Sin embargo, ha captado la atención de los presentes por su peinado, uno de los favoritos y más vistos durante el verano.

Protagonista de la noche marbellí

Victoria Federica en el concierto de Guitarricadelafuente en Starlite. (FOTO: GTRES)

El pasado 7 de julio, Guitarricadelafuente se estrenó en Starlite. Cada año, este espacio de ocio ubicado a las afueras de Marbella invita -más allá de una oferta gastronómica o una de las mejores fiestas nocturnas de Andalucía-, a los veraneantes a un variado y amplio cartel de conciertos.

Este jueves, la prima de la princesa Leonor no se perdió el concierto del intérprete de Guantanamera -una de las canciones más escuchadas del compositor-. Tal y como ella misma ha compartido en redes sociales -donde acumula actualmente más de 370 mil seguidores-, gran parte del show lo dedicó a inmortalizar este momento en su móvil. Además, como una groupi total, al finalizar el espectáculo no dudó en entablar conversación con el artista y hacerse una foto.

Al detalle, el peinado tipo afro de Victoria Federica. (FOTO: GTRES)

Aunque la joven, durante el momento del concierto trató de pasar desapercibida -sin éxito-, su estilismo captó la atención del resto de personas que acudieron a este recinto. Victoria, cuyo estilismo suele ser muy clásico, apostó por un peinado de trenzas pequeñas de raíz tipo afro, uno de los más recurrentes en verano en mujeres.

Por su parte, la sobrina de Felipe VI también llevó un apósito en la muñeca para cubrir una especie de herida. Aunque se desconoce el motivo, lo cierto es que está siendo un verano un tanto accidentado para la influencer. El pasado mes de julio trascendió a los medios que la nieta del emérito había sufrido una lesión que le impidió acudir a la boda de unos amigos por su propio pie. La socialité fue vista entonces acompañada por muletas. Una noticia que vino de la mano de su ruptura con el empresario Borja Moreno, al que conoció en Sotogrande hace justo un año.