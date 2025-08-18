Así es Magdalena, la madre de Pedro Sánchez: de pedir una ayuda al Gobierno a veranear en un palacete

Pedro Sánchez ha interrumpido sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) para visitar las zonas afectadas por los graves incendios declarados en varios puntos de nuestro país. Durante sus días de descanso, el presidente del Gobierno se encontraba acompañado por sus dos hijas (Ainhoa y Carlota) y su mujer, Begoña Gómez. Aunque lo que nadie se esperaba era que también estaba junto a sus padres, Pedro y Magdalena. OKDIARIO ha sido el encargado de captar las primeras imágenes del político en su refugio de verano y de su madre disfrutando de la playa privada que dispone la residencia. Una escena que, como no podía ser de otra manera, ha despertado un gran interés alrededor del perfil de Magdalena Pérez-Castejón.

Aunque son pocos los datos que han trascendido sobre Magdalena (ya que Pedro Sánchez siempre ha guardado su vida privada bajo los hilos más herméticos), se sabe que tiene 73 años, que vivió su infancia en Vallecas y que, más adelante, aprobó las oposiciones y se convirtió en funcionaria de la Seguridad Social. Además, según varios medios, con casi 40 años se graduó de la carrera de Derecho, aunque no ha llegado a ejercer nunca de ello. En 1971 se dio el «sí, quiero» con Pedro Sánchez Hernández y comenzaron a formar una familia en el barrio de Tetuán, donde dieron la bienvenida a sus dos hijos en común: Pedro y David.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por okdiario.com (@okdiario)

Desde que su hijo Pedro se convirtió en jefe del Ejecutivo, lo cierto es que han sido pocas las apariciones públicas que ha protagonizado. Aunque sin duda todas ellas han sido para mostrar su máximo apoyo a su hijo. La más comentada fue la acontecida en 2023, cuando el político se situó en el centro de la polémica por sus pactos con los partidos catalanes. Tras las elecciones generales de ese año, ningún partido obtuvo mayoría absoluta, por lo que se celebró en el Congreso de los Diputados un debate de investidura para decidir quién sería el próximo presidente del Gobierno. Allí fue fotografiada Magdalena junto a Begoña Gómez en el palco de invitados del edificio oficial.

Begoña Gómez y Magdalena Pérez-Castejón en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Otro de los momentos en los que el nombre de la madre de Pedro Sánchez acaparó titulares fue cuando El Debate publicó que había recibido una ayuda pública de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo «mejoras energéticas» en su vivienda. Según el medio citado, el importe de la cuantía fue de 3.000 euros y la cobró el 11 de julio de 2024. Una noticia que, como no podía ser de otra manera, generó un gran revuelo en la red, ya que muchos se mostraron contrarios a ella. «A esta mujer no le hace falta económicamente», «Es un abuso. Vergonzoso», «Todo el clan chupando», escribieron algunos internautas por aquel entonces.

Ahora, Magdalena ha sido vista disfrutando de unos días de descanso en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote), algo que también ha desatado una oleada de críticas en el universo 2.0, ya que hay quienes consideran que no tiene lógica pedir una ayuda económica y, después, disfrutar de este tipo de vacaciones pagadas con los impuestos de los españoles. «¿Por qué narices tenemos que pagarle las vacaciones a esta señora?», «Qué cara más dura tienen», «Todos veraneando por la patilla», han manifestado algunos usuarios.