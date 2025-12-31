Huevos, patatas y champán: el menú perfecto para Pablo Motos en Nochevieja

La Nochevieja es sinónimo de reuniones familiares y de amigos, de fiestas, de brindis con champán y de comidas especiales que, normalmente, no se consumen durante el resto del año. Desde exquisitos entrantes hasta platos principales más elaborados que de costumbre son las recetas que suelen llenar las mesas en esta especial jornada. Sin embargo, no todos siguen esta norma. Y es que hay personas que optan por la sencillez para disfrutar de la llegada del nuevo año. Es por ejemplo, el caso de Pablo Motos, el presentador televisivo que confesó, hace tan solo unos años, que su menú perfecto para la última noche del año es mucho más modesto de lo que se podría esperar si se tiene en cuenta su alto nivel adquisitivo.

«Para mí, la cena perfecta son huevos con patatas fritas. A veces solo hacemos una montaña de patatas y tomamos champán», reveló hace unos años mientras entrevistaba a Raphael en El Hormiguero. Unas declaraciones que, sin duda, dejaron al descubierto que para el presentador es más importante la compañía que la sofisticación de la comida.

Pablo Motos y Raphael en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Además, en la misma entrevista, Pablo Motos también reconoció que no era bueno regalando y que en estas fechas prefiere optar por dar un sobre con dinero a todos sus seres queridos. «Yo creo que siempre hace ilusión y quedo bien. Es que soy muy mal pensando regalos», confesaba al intérprete de Mi gran noche.

Más allá de lo mencionado, son muy pocos los datos que se conocen sobre cómo pasa el televisivo estas fechas tan señaladas, ya que siempre ha preferido tratar su esfera más privada bajo los hilos más discretos posibles. No obstante, en esta ocasión, dejó al descubierto el sencillo menú gastronómico por el que suele optar cada 31 de diciembre.

Bibiana Fernández, la otra VIP que cena huevos fritos y patatas

Aunque parezca que es poco habitual cenar huevos fritos con patatas en Navidad, recientemente hay otro rostro conocido que también ha desvelado que ese es su menú favorito. Se trata de Bibiana Fernández, quien ha utilizado sus redes sociales para compartir que para ella la mejor opción siempre es optar por esta comida. «Tantos líos, tanta compra, y como son baratos, no se les da el valor que tienen. Soy fiel por los siglos de los siglos. Qué buen día para saltarse el régimen. Insuperable. Ahora ya es Navidad», escribía, dejando más que claro que para ella es una tradición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman)

Sus palabras fueron corroboradas por su íntimo amigo y compañero de profesión Manuel Bandera, el cual confesó durante su presencia en el partido benéfico de artistas contra famosos celebrado en Vallecas que la actriz todos los años hacía el mismo ritual. «Mi comadre la Bibiana se hace unos huevos con patatas y eso es lo que come. Sola. Y después se acuesta», reveló.