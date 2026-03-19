El Rey Felipe VI protagonizó este jueves en Salamanca una imagen poco habitual y de marcado carácter cercano: antes de asistir al acto académico en el que el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, ambos jefes de Estado recorrieron las calles del centro histórico de la ciudad y se detuvieron a disfrutar de un café en la Plaza Mayor. La escena, que se viralizó rápidamente en redes sociales, mostró al monarca en un gesto cotidiano y espontáneo, lejos de los rigores del protocolo oficial.

La visita de Felipe VI y Mattarella comenzó pasadas las 11:00 horas, con la llegada del Rey a Salamanca. Juntos emprendieron un paseo que los llevó por los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Anaya, donde ambos saludaron a estudiantes italianos del programa Erasmus, y la Catedral de Salamanca, admirando la riqueza arquitectónica y el ambiente animado del centro histórico. Durante el recorrido, el Rey ejerció de anfitrión y guía personal, compartiendo con Mattarella detalles sobre la historia y la cultura salmantina, en un gesto que reforzó la cercanía entre ambos mandatarios.

El Rey Felipe y Sergio Mattarella por las calles de Salamanca. (Foto: Gtres)

El punto más llamativo del paseo llegó en la Plaza Mayor, donde Felipe VI y el presidente italiano se sentaron en la terraza del Restaurante Del Nero para disfrutar de un desayuno ligero: un café y una botella de agua. Este momento de pausa permitió a los líderes relajarse, conversar de manera informal y observar la vida cotidiana de la ciudad, con estudiantes y ciudadanos compartiendo el espacio público. La naturalidad de la escena, con ambos mandatarios contemplando el bullicio de la plaza y recibiendo vítores de los presentes, proyectó una imagen del Rey accesible y cercano, alejada de la solemnidad habitual de los actos oficiales.

Tras el café, la comitiva se dirigió al Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca, donde tuvo lugar la ceremonia de investidura de Mattarella como doctor honoris causa. La distinción fue propuesta por el catedrático emérito Vicente González Martín y aprobada por el Claustro de Doctores, en reconocimiento a la trayectoria académica del presidente italiano, sus numerosas publicaciones y su compromiso con valores como el humanismo, el europeísmo y la concordia entre los pueblos. Durante su discurso, Mattarella destacó la necesidad de que Europa sea capaz de decir «no a la ampliación de los conflictos y a la multiplicación de los frentes de crisis», y subrayó la importancia de proponer una visión alternativa a la «mera ley de quien parece ser más fuerte».

El Rey Felipe y Sergio Mattarella en un acto oficial en Salamanca. (Foto: Gtres)

El acto académico fue precedido por saludos protocolarios y fotografías en lugares icónicos de la universidad, como la escalinata del Palacio de Anaya, donde alumnos y autoridades se acercaron al Rey y al presidente italiano. Posteriormente, la comitiva recorrió la Rúa Mayor y los arcos de la Plaza Mayor antes de salir hacia la Calle Libreros, donde les aguardaban los coches oficiales para trasladarlos al Paraninfo. Durante todo el recorrido, Felipe VI demostró familiaridad con la ciudad, mostrando un conocimiento profundo de sus monumentos y tradiciones, mientras Mattarella disfrutaba de un paseo que combinaba turismo cultural y diplomacia informal.