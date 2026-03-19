Enrique Iglesias enternece en el Día del Padre con la imagen más íntima de su familia

El Día del Padre es una fecha especialmente significativa para muchas familias, pero para Enrique Iglesias tiene un valor aún más profundo desde que se convirtió en padre. Este 19 de marzo, coincidiendo también con la festividad de San José, el artista ha querido compartir con sus seguidores un momento íntimo y lleno de ternura: una fotografía de sus cuatro hijos juntos, disfrutando de un día en familia a bordo de un yate.

La imagen, que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales, muestra una escena natural y espontánea que refleja la felicidad y complicidad entre los pequeños. En ella, su pareja, la ex tenista Anna Kournikova, aparece captando el momento con su teléfono móvil, mientras los niños posan con total naturalidad. Este tipo de publicaciones no son habituales en la pareja, conocida por mantener su vida privada alejada del foco mediático, lo que hace que cada aparición pública de su familia sea especialmente comentada.

Los hijos en común de Anna Kournikova y Enrique Iglesias en Miami. (Foto: Gtres)

En la fotografía destacan los cuatro hijos de la pareja. Lucy, una de los mellizos nacidos en 2017, aparece recostada y sonriendo con naturalidad, mostrando una personalidad alegre y segura. Junto a ella está su hermano Nicolás, vestido con ropa veraniega, y su hermana Mary, nacida en 2020, quien sostiene con cuidado al bebé más reciente de la familia. Este cuarto hijo, nacido en diciembre de 2025, ha sido una de las mayores alegrías recientes para la pareja, aunque todavía no han revelado públicamente ni su nombre ni su sexo, manteniendo así el halo de discreción que caracteriza su vida familiar.

Para Enrique Iglesias, la paternidad ha supuesto un cambio radical en su vida. Hijo del legendario Julio Iglesias y de la conocida socialité Isabel Preysler, el cantante creció rodeado de fama y exposición pública. Sin embargo, ha optado por un estilo de vida mucho más reservado, centrado en su familia y en disfrutar de los pequeños momentos cotidianos. Esta evolución personal ha sido evidente en sus declaraciones y en sus redes sociales, donde cada vez es más frecuente verlo en su faceta de padre.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias en Miami. (Foto: Gtres)

La llegada de su cuarto hijo ha reforzado aún más el fuerte vínculo familiar que caracteriza a Enrique Iglesias y Anna Kournikova. El bebé, nacido el 17 de diciembre, se ha convertido desde entonces en el centro de atención y cariño de sus hermanos mayores, consolidando una dinámica familiar llena de complicidad. La imagen compartida con motivo del Día del Padre no solo transmite ternura, sino que también refleja la conexión genuina entre todos ellos, evidenciando el equilibrio y la felicidad que el artista ha encontrado en su vida personal.

Este momento de plenitud no puede entenderse sin la sólida historia de amor que sostiene a la pareja. Su relación comenzó en 2001, durante la grabación del videoclip de Escape, uno de los mayores éxitos del cantante. Desde entonces, han construido un vínculo estable y discreto, alejado del ruido mediático y centrado en formar una familia. A pesar de su fama internacional, ambos han sabido preservar su intimidad, lo que ha sido clave para mantener una relación duradera y equilibrada a lo largo de los años.