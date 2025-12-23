Enrique Iglesias y Anna Kournikova han presentado al mundo el nuevo integrante de su familia. A última hora del pasado 22 de diciembre, la pareja -que vive alejada de los focos pese a su fama- anunció la llegada de su cuarto bebé a través de una imagen en la que también desvelan cuándo nació. Una publicación que se ha inundado de comentarios y que ya alcanza los casi 400.000 likes. Minutos después, han sido los allegados del matrimonio los que han reaccionado a este post, como Ana Boyer o Chábeli Iglesias, hermanas del artista. Sin embargo, es llamativo que cuando han pasado ya horas desde que subieran la imagen, Tamara Falcó no se haya pronunciado, cuando en otras ocasiones ha sido la primera en pronunciarse.

El silencio de Tamara Falcó

Chábeli Iglesias, Ana Boyer, la estilista Cristina Reyes… son algunos allegados del matrimonio que ya ha reaccionado al nacimiento del cuarto hijo en común de Enrique Iglesias y Anna Kournikova. «Mi sol. 17/12/2025», escribía la pareja en una sencilla publicación, pero cargada de significado y con la que ponen el broche de oro a un año de muchas alegrías.

Sin embargo, es llamativo que, a medida que pasan las horas, Tamara Falcó todavía no se haya pronunciado como sí lo ha hecho en otras ocasiones inmediatamente -véase el caso de cuando su hermana pequeña por parte de madre, Ana Boyer, anunció su embarazo o el sexo de su próximo bebé-.

¿Distanciamiento entre Tamara Falcó y Enrique Iglesias?

La boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva fue la fecha en la que, por primera vez, se habló de un distanciamiento entre la marquesa de Griñón y el intérprete de Dímelo. La ausencia de su hermano en su paso por el altar fue cuanto menos llamativo, ya que sí que el resto de sus familiares formaron parte de este día tan especial y esperado para la socialité.

Días después de su enlace matrimonial con el empresario madrileño, la hija de Isabel Preysler daba un paso al frente para negar la mayor sobre un distanciamiento con Enrique, al que le excusó públicamente. «No le gustan las bodas (…). Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido… Además, me ha dicho mi hermana Ana que tenía un concierto en Los Ángeles», dijo para la revista del saludo.. De hecho, al artista tampoco se le vio en la boda entre Ana Boyer y Fernando Verdasco.

Sin embargo, durante todo este tiempo las especulaciones no han cesado. De hecho, desde El Nacional Cat apuntaron que el origen del conflicto se debía a las infidelidades de Onieva a Tamara, una situación que habría enfadado y mucho a Enrique al no entender que su hermana le perdonara.