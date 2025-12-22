Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova vuelven a ser noticia en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras tras anunciar la llegada de un nuevo integrante a su familia. La pareja, conocida por mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, ha celebrado el nacimiento de su cuarto bebé, una noticia que rápidamente ha captado la atención de millones de seguidores alrededor del mundo.

El anuncio se ha hecho de una manera sencilla pero cargada de emoción. Ha sido Anna Kournikova quien ha compartido la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que cuenta con cerca de 1.9 millones de seguidores. La ex tenista ha publicado una imagen acompañada de un mensaje breve pero profundamente simbólico: «Mi sol. 17/12/2025». La fecha incluida en el texto sugiere que el bebé nació el pasado 17 de diciembre, detalle que ha despertado una oleada de felicitaciones y comentarios de cariño por parte de fanáticos, colegas y amigos cercanos.

Con este nacimiento, la familia Iglesias-Kournikova continúa creciendo. La pareja se convirtió en padres por primera vez en diciembre de 2017 con la llegada de sus gemelos, Lucy y Nicholas, un acontecimiento que en su momento también tomó por sorpresa al público debido al hermetismo con el que manejaron el embarazo. Posteriormente, en enero de 2020, dieron la bienvenida a su hija Mary, consolidando así una familia que ha sido el eje central de sus vidas en los últimos años.

El anuncio del cuarto embarazo se hizo público en agosto de 2025, y desde entonces se sabía que este nuevo capítulo traería cambios importantes, especialmente en la vida profesional de Enrique Iglesias. El cantante español, reconocido mundialmente por una exitosa carrera que abarca décadas y numerosos éxitos musicales, decidió reducir su agenda de conciertos y compromisos profesionales para dedicar más tiempo a su familia. Esta decisión fue vista por muchos como una muestra clara de sus prioridades actuales y de la importancia que tiene para él su rol como padre.

A lo largo de los años, Enrique Iglesias ha expresado en diversas ocasiones que la paternidad transformó por completo su forma de ver la vida. Aunque siempre ha sido una figura constante en los escenarios internacionales, su faceta más personal ha cobrado mayor relevancia desde que formó una familia con Kournikova. Por su parte, Anna, quien dejó atrás la competencia profesional en el tenis, ha enfocado gran parte de su energía en la crianza de sus hijos, sin dejar de mantener una conexión cercana con sus seguidores a través de las redes sociales.

La llegada de este cuarto bebé no solo representa una nueva etapa para la pareja, sino también un motivo de celebración para quienes han seguido su historia durante años. Entre mensajes de felicitación, buenos deseos y muestras de afecto, queda claro que la familia Iglesias-Kournikova despierta un gran interés y simpatía. Aunque por ahora no se han revelado más detalles sobre el nombre o el sexo del recién nacido, el mensaje compartido por Anna Kournikova deja ver la felicidad que atraviesa el hogar.