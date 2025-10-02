«Felicidades a mi mamá por su autobiografía. Qué vida tan increíble». Enrique Iglesias ha reaparecido en las redes sociales para felicitar a su madre por la publicación de sus memorias, que llevan el título de Mi verdadera historia. El artista ha publicado en su perfil una preciosa fotografía veraniega en la que se ve a Isabel Preysler vestida con una falda y una blusa estampadas y abrazando a su hijo, que está en traje de baño. Ambos posan muy sonrientes mirando a la cámara mientras están sentados en un sofá en una zona exterior, por la noche.

La fotografía ha generado numerosas reacciones en las redes sociales. Han sido muchas las personas que han querido comentar el mensaje de Enrique Iglesias y la felicitación a Preysler A pesar de que el cantante suele ser muy hermético con su vida privada, esta vez no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

La autobiografía de Isabel Preysler es, sin lugar a dudas, uno de los libros más esperados de los últimos tiempos y está previsto que salga a la venta en unas semanas. Hay una gran expectación en torno a estas memorias ya que, tal como ha recalcado Enrique Iglesias en su post en las redes sociales, la vida de Preysler ha sido verdaderamente increíble y está cargada de episodios y vivencias interesantes.

Un libro muy esperado

Según se ha confirmado, será a finales del mes de octubre cuando el libro se ponga a la venta. Las memorias recogen los episodios más importantes de la vida de Isabel Preysler, contados en sus propias palabras. La madre de Tamara Falcó quiere pone punto final a todos los falsos mitos que a lo largo de los años se han contado sobre ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Preysler (@isabelpreysler)

Preysler va a repasar los momentos más destacados que ha vivido a lo largo de sus 74 años -cumple 75 en el mes de febrero-. Una edad perfecta para echar la vista atrás y hacer una valoración íntima y personal. Contará los detalles de su infancia en Filipinas, pero también las relaciones más importantes que ha mantenido, desde sus tres matrimonios hasta su controvertido romance con Mario Vargas Llosa, fallecido recientemente. No faltarán tampoco los capítulos dedicados a sus hijos, con los que mantiene una relación muy especial.

Isabel Preysler en un desfile de Carolina Herrera en Madrid. (Foto: Gtres)

Desde que se anunciara la publicación del libro, la expectación por las memorias de Isabel Preysler ha ido in crescendo. Al fin y al cabo, es una de las figuras con mayor relevancia en el panorama social de nuestro país en las últimas décadas. La editorial responsable de la publicación ha asegurado que esta obra va a mostrar a una mujer «valiente, autocrítica, divertida y sobre todo defensora de la libertad individual». Se espera que el libro se convierta en uno de los más vendidos del año en España y que ofrezca una nueva visión de la vida de la socialité, que siempre ha estado rodeada de especulaciones e incluso de falsos mitos.

Un feliz momento

Al margen de la biografía de Isabel Preylser, Enrique Iglesias se encuentra en uno de sus mejores momentos. A nivel profesional cuenta con una sólida trayectoria y se ha convertido en uno de los artistas más importantes del mundo. En el ámbito personal se encuentra en una dulce etapa ya que hace algunas semanas trascendió que estaba esperando su cuarto hijo junto a Anna Kournikova.