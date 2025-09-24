La historia de Isabel Preysler no se entendería sin los hombres que han pasado por su vida. Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa han sido los grandes amores de la reina de corazones, de los que hablará sin tapujos en el interior de sus memorias. Si hace unas semanas fue Mar Flores la que se abrió en canal para contar sus vivencias, -así como de sus relaciones sentimentales, con nombres y apellidos-, ahora es el turno de la socialité, que está dispuesta a romper con su habitual discreción para resucitar algunas noticias en las que ha sido titular sin conocerse su punto de vista.

Los otros protagonistas de sus memorias

La vida de Preysler siempre ha estado en el ojo mediático. Aunque la reina del papel couché en ocasiones se ha alejado del foco, incluso por ello ha sido noticia -como ocurrió a comienzos de año cuando desapareció del mapa-. Quizás, entonces, la de Manila estaba inmersa en la redacción de sus memorias, que verán la luz el próximo día 22 de octubre. Sin embargo, semanas antes de su publicación, la madre de la marquesa de Griñón ya ha adelantado alguna de las páginas de su biografía.

Julio Iglesias con Isabel Preysler. (Foto: Gtres)

Aunque se espera que sea ella misma la que aclare algunas polémicas por las que ha copado titulares -así como de sus familiares, como fue la infidelidad de su yerno, Íñigo Onieva, a su hija Tamara Falcó-, lo cierto es que interesa, y mucho, su vida sentimental. En este sentido, Isabel siempre ha sido muy pulcra y en muy pocas ocasiones se ha pronunciado largo y tendido sobre los hombres que han formado parte de su vida.

Isabel Preysler y Carlos Falcó en un acto. / Gtres

En total, la reina de corazones se ha casado hasta en tres ocasiones. La primera de sus bodas fue con Julio Iglesias, su primer gran amor, con el que tuvo tres hijos (Julio Iglesias Jr., Enrique y Chábeli). Según ha contado su hija Tamara en ocasiones, su madre mantiene un buen recuerdo del artista español más internacional, por lo que previsiblemente lo deje en buen lugar, al igual que a Carlos Falcó y a Miguel Boyer, los padres de las pequeñas del clan.

Isabel Preysler y Miguel Boyer / Gtres

Sin embargo, hay una gran incógnita sobre el recuerdo de la reina de corazones a su última pareja. Debido a «celos infundados», Preysler puso fin en 2022 a su relación con Mario Vargas Llosa, con el que convivió durante ocho años y con el que tuvo planes de boda que nunca llegaron a término. Desde que diera la exclusiva en la que destapó su separación, Isabel nunca ha hablado sobre su último novio. Hasta ahora.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler juntos. (Foto: Gtres)

Según ha desvelado en una entrevista en Harper’s Bazaar, Preysler hablará largo y tendido sobre el Premio Nobel. A la pregunta de si en su libro incluye todos sus matrimonios y parejas, la reina del papel couché no ha tenido dudas: «Sí, claro. No serían unas memorias auténticas si no hablara de todos». ¿En qué lugar dejará a Vargas Llosa?¿Cómo recuerda su relación?¿Y al escritor fallecido?