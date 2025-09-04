Isabel Preysler sorprende anunciando la publicación de sus memorias

Tras un verano en el que poco o nada se ha sabido de Isabel Preysler, la apodada como reina de corazones ha vuelto a ser noticia este jueves, 4 de septiembre, al anunciarse la publicación de sus memorias. Unas memorias que, en cierta parte, «servirán para romper de una vez por todas con los falsos mitos que siempre han rodeado su vida más personal», tal y como se ha encargado de revelar la propia editorial de este proyecto escrito, Espasa.

Será el próximo 22 de octubre cuando se publiquen estas memorias, tituladas Mi verdadera historia. En sus páginas, la madre de Tamara Falcó recordará los capítulos de su pasado que más le han marcado; desde su infancia en Filipinas hasta los grandes amores que marcaron su destino, entre los que destacan Miguel Boyer, Julio Iglesias, Carlos Falcó y Mario Vargas Llosa. Sin olvidarnos de su época sorprendente en España, en la que se acaparó multitud de titulares con cada uno de los movimientos que realizaba, convirtiéndose en una de las mujeres más seguidas del momento.

Portada de las memorias de Isabel Preysler, ‘Mi verdadera historia’. (Foto: Editorial Espasa)

«Valiente, autocrítica, tolerante, divertida y, sobre todo, defensora a ultranza de la libertad individual, expone su manera de ser y de vivir, y relata los momentos decisivos de su vida que la han convertido en la mujer que es hoy. A través de su propia voz, descubriremos a una mujer que siempre luchó por su independencia y que se siente en paz con su presente. Y conoceremos los hitos de su biografía desde un ángulo tan íntimo que impactará a los lectores», adelanta la propia editorial.

Por ahora, Isabel Preysler tan solo ha dado declaraciones sobre su autobiografía a Harper’s Bazaar, donde ha confesado que le fue muy difícil decidir qué contar y qué callar. «Se ha escrito muchísimo sobre mí, incluso libros, pero ninguno contaba la verdad. Durante años me pareció pronto, pero ahora siento serenidad y paz, rodeada de mis nietos, y pensé que era el momento adecuado. Es un proyecto personal en el que llevo más de un año y medio trabajando, aunque con ayuda de la editorial para darle forma», revelaba al medio citado.

Isabel Preysler. (Foto: Gtres)

Quienes no se han pronunciado al respecto han sido ninguno de los hijos de la socialité. No obstante, es probable que, antes de su publicación, ya sea a través de las redes o mediante su habitual presencia en diferentes eventos sociales, la mayoría de ellos deseen toda la suerte del mundo a su progenitora en esta nueva andadura literaria que todo apunta a que se convertirá en una de las más sorprendentes y relevantes del año. Y es que por primera vez, se conocerá el testimonio personal de una de las mujeres más emblemática de la crónica social de nuestro país, y es por ello por lo que existe un alto porcentaje de que se convierta en un éxito de las librerías.