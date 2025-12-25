Estas Navidades, Victoria Beckham ha decidido abrir las puertas de su hogar para celebrar las fechas más señaladas del año, pero lo que a simple vista parece una postal navideña perfecta esconde tensiones profundas en el clan Beckham. A sus 51 años, la diseñadora se enfrenta a la dolorosa ausencia de su hijo mayor, Brooklyn, quien ha optado por pasar las fiestas con su esposa, Nicola Peltz, y no con sus padres. El conflicto se ha intensificado tras el gesto más contundente: Brooklyn bloqueó a Victoria, David y sus hermanos en redes sociales, una acción que el matrimonio califica como «triste e imposible de entender».

A pesar de la «guerra fría» digital que atraviesa la familia, los hijos menores han tomado el relevo para preservar el espíritu navideño. La pequeña Harper se ha volcado en mantener la magia de la temporada, desde asar castañas hasta decorar la casa con entusiasmo. Cruz, mientras tanto, ha ejercido de defensor de sus padres, explicando públicamente que ni Victoria ni David dejaron de seguir a Brooklyn en redes: «Nos despertamos bloqueados, igual que yo», aclaró en Instagram, confirmando que la fractura fue iniciada por el propio hijo mayor y no por los progenitores. Entre sesiones de guitarra de Cruz y cócteles caseros preparados por los hermanos, la familia intenta mantener una rutina festiva que, aunque ligera, deja entrever la tensión acumulada tras meses de desplantes y ausencias en momentos clave, como los 50 cumpleaños de Victoria y David.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Victoria, que siempre ha sabido equilibrar elegancia y firmeza, ha decidido responder sin confrontar directamente. La diseñadora compartió un vídeo desde sus oficinas, brindando junto a su equipo de trabajo y con una sonrisa que muchos interpretaron como un mensaje implícito: «¡Brindemos por mí! Ya basta de hablar de mí. ¿Qué creéis?». La empresaria, que también se ha centrado en sus proyectos profesionales y en su marca de belleza, ha querido mostrar que, a pesar de la fractura familiar, mantiene la serenidad y el control, evitando que los conflictos eclipsen la celebración de la Navidad.

El distanciamiento entre Brooklyn y el resto de la familia no surge de la nada. Desde hace meses, se vienen observando gestos de desapego, ausencias en eventos importantes y comentarios malintencionados, que comenzaron durante los preparativos de su boda con Nicola Peltz en 2022. La situación se agravó cuando la nuera no vistió un diseño de Victoria para su enlace, interpretado por algunos como un desaire personal hacia la madre de Brooklyn. Desde entonces, la relación se ha tensado de forma progresiva, hasta culminar en el bloqueo de redes sociales, un gesto que ha vuelto a poner en el foco mediático a la familia durante una época del año que tradicionalmente debería estar marcada por la unión.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Foto: Gtres)

Los medios británicos han especulado sobre posibles enfrentamientos entre Brooklyn y Romeo, así como sobre la intención de Brooklyn y Nicola de mantener su privacidad y autonomía, alejándose de cualquier interacción que pudiera reavivar el conflicto familiar. Aunque la ruptura es palpable, el resto de los Beckham -especialmente los hijos menores- trabajan para mantener el equilibrio emocional del hogar. Mientras Harper y Cruz asumen un rol activo en la animación de las fiestas, David y Victoria intentan canalizar la tristeza y la decepción a través de gestos de normalidad y alegría, conscientes de que, a pesar del distanciamiento, estas Navidades todavía pueden dejar momentos de unión y ternura.