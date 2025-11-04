Victoria Beckham ha conseguido acaparar todas las miradas durante el acto en el que Carlos III ha investido a su marido David como caballero. Una solemne ceremonia celebrada en el castillo de Windsor y en la que Beckham también ha estado acompañado por sus padres, David y Sandra. Sin embargo, ha sido su esposa la que ha conseguido brillar con luz propia gracias a un icónico vestido de su firma. Un diseño muy célebre y el gran favorito de las royals europeas. Desde la Reina Letizia, hasta la princesa Ariane de Holanda, son numerosos los rostros que han apostado por esta exclusiva prenda para asistir a los eventos más importantes.

En el caso de Victoria, ella ha optado por un tono azul noche, al igual que hizo la benjamina de los reyes de Holanda para el Prinsjesdag 2025. Mientras que Letizia recurría a este diseño para atender a la coronación del rey Carlos III. En ese momento, la Reina se decantaba por un tono verde oliva, luciendo con gran elegancia este vestido compuesto por mangas acampanadas, cuello cerrado a la caja y falda midi con ligero vuelo.

Los Beckham en el palacio de Windsor. (Foto: Gtres)

El diseño favorito de las ‘royals’ europeas

El color por el que ha apostado la esposa de David Beckham tampoco pasa desapercibido, sobre todo porque ha vuelto a demostrarnos que es uno de sus colores favoritos a la hora de atender actos públicos o relevantes. De hecho, optaba por esa misma tonalidad cuando asistió a la boda de Kate Middleton con el príncipe Guillermo en 2011. Y volvía a apostar por el azul noche para la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry en mayo de 2018.

En esta ocasión, la «ex Spice pija» ha combinando su querido «Bela», -nombre oficial del diseño y que presentaron por primera vez durante la Semana de la Moda de París en 2023- , con un tocado tipo casquete y con decoración de rejilla voluminosa en el mismo tono. Victoria también ha lucido unas joyas bastante discretas; con unos finos pendientes y collar de diamantes a juego, junto con un reloj de oro vintage. En cuanto al calzado, lady Beckham ha recurrido a unos clásicos salones con acabado efecto charol, punta afilada y tacón de aguja.

Victoria y David Beckham. (Foto: Gtres)

David Beckham añade otro título a su curriculum

Sin parar de sonreír, David no pudo contener la emoción al recibir este título de manos del mismísimo rey de Inglaterra. Sin embargo, no es la única distinción que posee, ya que en 2003 también recibió la Orden del Imperio Británico (OBE) por parte de Isabel II. De esta forma, la familia real busca premiarle por sus servicios al deporte y a causas benéficas a través de organizaciones como UNICEF o The King’s Foundation.

David Beckham y Victoria junto a sus padres. (Foto: Gtres)

Los gestos de complicidad que ha compartido la pareja durante todo el evento tampoco han pasado desapercibidos, ya que les veíamos en todo momento cogidos de la mano, demostrando de esa forma el profundo afecto que sienten uno por el otro. Después de 26 años casados, y con cuatro hijos en común, los Beckham pueden presumir haber construido un matrimonio tan sólido y estable como el primer día.