Yo a Brasil, tú a Windsor: el viaje de Guillermo que deja a Kate Middleton en el peor momento

Una de las principales máximas de los Windsor es Never complain, never explain -nunca quejarse, nunca dar explicaciones. Los miembros de la familia real británica tienen muy interiorizada esta norma, según la cual nunca hay que lamentarse y es mejor no hacer comentarios sobre situaciones que pueden generar polémica. Tanto el rey Carlos como su madre siempre han intentado que la Corona esté por encima de cualquier circunstancia personal y han recurrido a esta máxima para hacer frente a las polémicas. Incluso en los momentos más delicados.

Esto significa que, sea cual sea la tempestad que esté rodeando a la institución, la actividad oficial debe continuar, es más, es importante que la agenda se mantenga con la mayor normalidad posible. En los últimos días al rey Carlos III le ha tocado aguantar el chaparrón por las críticas de algunos sectores que no entienden que no tome medidas más radicales con su hermano y que se conforme con su renuncia a usar los títulos. Dicen algunos medios que el príncipe de Gales está dispuesto a dar un paso más y que está presionando en este sentido a su padre, pero esto es algo que desde Buckingham no han confirmado.

El príncipe Andrés, junto al príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Lo que está claro es que ninguno de los miembros de La Firma está dispuesto a que esta nueva fase del escándalo de Andrés haga mella en su día a día. Prueba de ello es que todos continúan con sus compromisos sin cambios y aparentan toda la normalidad posible.

Guillermo, viaje a Brasil en medio del vendaval

Si el rey Carlos III se marchó al Vaticano apenas unos días después de que se publicara el comunicado de Andrés, ahora es Guillermo el que va a poner tierra de por medio. El heredero tiene previsto viajar a Brasil de cara a la primera semana de noviembre, para participar en una nueva edición del Premio Earthshot. Un galardón que pone el foco en el cuidado del medio ambiente y en estrategias para su protección y su aprovechamiento sostenible con el que está muy implicado.

El heredero puso en marcha esta iniciativa hace ya cinco años y ha contado con el apoyo de su esposa, Kate Middleton, en varias de las ediciones. Sin embargo, en esta ocasión la princesa no le acompañará.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Aunque desde el Palacio de Kensington no han dado detalles sobre los motivos por los que la nuera del rey Carlos III no irá a Brasil, lo cierto es que se sabe que la mudanza de la pareja y su familia a Forest Lodge se va a producir en esos días, por lo que es natural que Kate Middleton quiera supervisarlo todo.

Un traslado que se ha adelantado de fecha porque los trabajos de reforma han ido más rápido de lo previsto y que da la oportunidad a los Gales de empezar una nueva etapa en un lugar más cómodo y amplio.

El príncipe Guillermo de Gales en un acto oficial. (Foto: Gtres)

No obstante, hay que tener en cuenta que esta mudanza coincide con toda la polémica por las presiones a Andrés para que abandone el Royal Lodge y, según algunas fuentes, el príncipe habría solicitado tener a su disposición tanto la antigua casa de los duques de Sussex -que ya se la había ofrecido el rey Carlos III-, así como la que todavía ocupan los Gales.

Aunque todavía no se ha dado información oficial sobre qué va a ocurrir con el hermano del rey, si finalmente se aceptara la autorización para ocupar Frogmore y Adelaide en breve, se podría dar una situación que cabe la opción de que derive en incómodos encuentros durante unos días en los que Guillermo no va a estar presente por motivos de agenda.