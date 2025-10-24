Retiran el estandarte del príncipe Andrés en Windsor: "Acto de alta traición"

La familia real británica atraviesa sus horas más bajas hasta la fecha en medio del escándalo que salpica al príncipe Andrés. Todo a raíz de la publicación de las memorias de Virginia Giuffre, quien ha expuesto el infierno que vivió en manos de Jeffrey Epstein. Pese a que en 2019 el hermano de Carlos III se retiraba de la vida pública, la sombra de estos delitos le han perseguido a lo largo de los años.

De ahí, que ahora haya decidido renunciar a sus títulos. «Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real», declaraba al respecto. Todo, con el objetivo de «priorizar mi deber hacia mi familia y mi país». Aunque, por otro lado, seguiría teniendo acceso a ciertos privilegios propios de su condición.

El príncipe Andrés en Windsor. (Foto: Gtres)

Pese a que ni el monarca, ni su hijo el príncipe Guillermo se han pronunciado al respecto, parece que en Windsor ya van dando pequeños movimientos con el objetivo de alejarse un poco del huracán. Concretamente, el estandarte perteneciente al Príncipe Andrés ha sido retirado del castillo en un gesto cargado de simbología y significado. Algo reservado para quienes han cometido un delito de alta traición contra la Corona, según destacan desde el portal británico The Sun.

Sea como sea, a partir de ahora el escudo de armas del hermano de Carlos III ya no lucirá más en el castillo de Windsor. Una bandera que se exhibía junto a la del príncipe Guillermo en la Capilla de San Jorge. Una condecoración que se exhibía por primera vez en 2006, después de que el hijo de Isabel II fuese nombrado Caballero de la Orden de la Jarretera. Y es que a pesar de que en su momento no fue despojado formalmente de la orden, sí que aceptaba renunciar a la misma.

El príncipe Andrés en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Pese a que en todo momento, el príncipe Andrés ha negado todas las acusaciones en su contra, e incluso intentó que se desestimara la demanda, parece que sus familiares ya no encuentran justificación alguna. Antes de que Virginia Giuffre se quitase la vida a principios de año, el entonces duque de York llegaba a un acuerdo extrajudicial con ella que le permitía seguir conservando su título, además de poder seguir acompañado a la familia real en los diversos actos públicos. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto en el que el hermano de Carlos III se ha quedado sin salida, acusado de diversos delitos de índole sexual.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

Mientras que el monarca también ha tomado la decisión de alejarse de todo lo que tenga que ver con su hermano menor, centrando en salvar la imagen de la Corona en la que podría considerarse una de las mayores crisis que ha atravesado la institución en su historia. De momento, el futuro del príncipe Andrés es completamente incierto, aunque parece que seguirá viviendo en su finca situada dentro del Castillo de Windsor, al menos mientras dure el contrato de arrendamiento que mantiene con The Crown Estate.