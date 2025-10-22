Carlos III y Camila aterrizan en el Vaticano en medio del escándalo con el príncipe Andrés

El rey Carlos III ya ha aterrizado en el Vaticano junto a su esposa, Camila Parker, para reunirse con el papa León XIV. Un momento histórico, ya que se trata del primer monarca que recibe el Sumo Pontífice desde su nombramiento, pero que se ha visto empañado por el terrible escándalo que rodea a la figura del príncipe Andrés. Durante su encuentro de este próximo jueves, se espera que ambos recen juntos en la Capilla Sixtina, lo que también es un hito, puesto que será la primera vez desde la Reforma de 1534 que un monarca británico y un pontífice compartan plegaria pública.

De hecho, Carlos III no realiza este viaje solo como jefe de estado del Reino Unido, sino también como gobernador supremo de la Iglesia Anglicana. Sin embargo, todos los ojos están puestos en el monarca por un motivo muy diferente. Y es que la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffré, víctima de Jeffrey Epstein, han sacado a relucir el terrible infierno que la joven vivió junto al príncipe Andrés.

Los reyes Carlos III y Camila a su llegada a Roma. (Foto: Gtres)

«Yo no quería, pero sentía que tenía que hacerlo. Nuestros medios de vida dependían de eso», cuenta en el libro.

El escándalo que empaña el viaje de Carlos III y Camila

Un testimonio realmente escalofriante en el que relata cómo fueron los abusos que recibía por parte del hermano del Rey, y que le llevaba a renunciar el pasado viernes a todos sus títulos reales. «He decidido anteponer mi deber hacia mi familia y mi país», le habría comunicado.

El príncipe Andrés en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Algo tras lo cual Buckingham Palace ha decidido seguir adelante con su agenda y centrar el foco en Carlos y en Camila. De ese modo, han subrayado el carácter «histórico y profundamente simbólico» de la agenda marcada para estos días. Y es que, además de rezar en la capilla Sixtina, el monarca y el Papa «mantendrán también un encuentro privado sobre sostenibilidad y cooperación internacional».

Muchos inciden también en que el hecho de que compartir plegaria con el Papa «es un gesto que encierra un potente mensaje político y moral». Así, hemos podido ver a Carlos y a Camila aterrizando en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, con el semblante serio, pero intentando aparentar la máxima normalidad posible dadas las circunstancias.

Los reyes Carlos III y Camila a su llegada a Roma. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Carlos III ha optado por un traje gris, junto con corbata y pañuelo en tono azul a juego, mientras que Camila lucía un vestido camisero con estampado floral y abrigo negro para combatir el frío. A su llegada, han posado y saludado a los allí presentes, antes de disponerse a continuar con esta primera jornada en tierras italianas.

De momento, el monarca no se ha pronunciado sobre la decisión de su hermano, y tampoco sobre el duro relato de Giuffré. Es más, según explica la experta en monarquía británica Beatriz Valero de Urquia en la revista ¡Hola!, «el príncipe Andrés ha renunciado solo al uso del título de Duque de York, no al título en sí, por lo que podría volver a utilizarlo en el futuro, si así quisiera. Además, mantiene los títulos y derechos que posee por su nacimiento». Y es que quedaría un largo camino por recorrer si la familia real realmente desea separarse por completo de las acciones de Andrés.