El rey Carlos III se marcha al Vaticano tras la renuncia del príncipe Andrés

La renuncia del príncipe Andrés a utilizar el título de duque de York no va a afectar al día a día de la casa real y, probablemente, tampoco de manera especial al entorno de la familia. El Palacio de Buckingham fue quien publicó el comunicado con la decisión del hermano del rey Carlos III, pero por ahora nadie de los Windsor ha hecho más declaraciones sobre este inesperado paso. Una decisión que, sin duda, supone todo un alivio para el propio monarca, así como para el resto de la familia. En los últimos tiempos los escándalos que han salpicado al príncipe han dado más de un quebradero de cabeza a la institución.

Cuatro días después de que se confirmara el paso atrás del hijo preferido de la Reina Isabel II, en su entorno todo sigue como siempre. De hecho, la agenda continúa con la normalidad esperada. Una muestra clara de esto es que el Palacio de Buckingham anunció la pasada semana los detalles de una visita histórica del rey Carlos III a Italia. Casualidades o no, el monarca va a poner tierra de por medio tras la renuncia de su hermano menor.

El rey Carlos III en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

Los reyes Carlos III y Camila viajarán esta semana al Vaticano, donde mantendrán un encuentro con el nuevo Papa León XIV. El monarca y su esposa fueron de los últimos miembros de la realeza en reunirse con el Papa Francisco poco antes de su muerte y aunque no asistieron ni a sus funerales ni a la misa de inauguración de Pontificado del nuevo Santo Padre, sí que acudió el príncipe de Gales a las exequias -la presencia en el otro acto no se esperaba, ya que el propio Carlos III es jefe de la Iglesia Anglicana-.

Según fuentes oficiales, los reyes estarán en el Vaticano entre el 22 y el 23 de octubre. Una visita oficial en la que podrán reunirse con el Papa León XIV. El padre del príncipe de Gales tuvo que aplazar esta visita debido al estado de salud del Papa Francisco, que falleció pocos días después de su encuentro privado con el rey. En esta visita, Carlos y Camila podrán celebrar junto al Santo Padre el Año Jubilar de 2025.

La visita marcará el primer encuentro de los reyes con el Papa León XIV desde su elección en mayo de 2025, así como un momento significativo en las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra. Además, por primera vez en siglos, el Papa y el rey rezarán juntos en un servicio ecuménico único en la Capilla Sixtina. Asimismo, está previsto que el monarca asista a otro servicio ecuménico en la Basílica de San Pablo Extramuros.

A pesar de que, como ya hemos mencionado, este viaje estaba previsto desde la pasada primavera, las circunstancias actuales han querido que las agendas del rey Carlos y del Santo Padre hayan cuadrado justo menos de una semana después de que el Palacio de Buckingham anunciara la renuncia del príncipe Andrés a utilizar el título de duque de York.

De momento, nadie de la familia se ha pronunciado sobre la situación del hermano del monarca, que ya estaba apartado de la actividad oficial. Sin embargo, ahora ni siquiera se le va a permitir asistir a actos con relevancia familiar. Una condena al ostracismo total y absoluta para una etapa final en la vida de Andrés en la que se va a sentir más solo que nunca.