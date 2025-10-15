La complicidad de Kate Middleton y Guillermo tras confirmarse la fecha de su mudanza

Kate Middleton y el príncipe Guillermo han hecho una visita exprés a Irlanda del Norte. Un viaje que ha sido toda una sorpresa y que, en principio, no estaba anunciado en su agenda oficial. La pareja se ha trasladado hasta la zona justo cuando acaba de confirmarse que su mudanza a Forest Lodge se va a adelantar. Aunque en un principio estaba previsto que el matrimonio se instalara en su nueva casa de cara a la Navidad, los trabajos en la propiedad han ido más rápido de lo esperado y la familia podrá disfrutar de la casa en el mes de noviembre.

Mientras se ultiman los detalles de la mudanza, los príncipes de Gales han continuado con su agenda con normalidad. Esta vez con un viaje a Irlanda de Norte en el que han derrochado complicidad y buena sintonía. Es un buen momento para Kate Middleton y para el príncipe Guillermo que, después de una etapa muy complicada marcada por la enfermedad de la princesa -y la del rey Carlos-, ahora disfrutan de mucha más tranquilidad. Ha pasado ya más de un año desde que la nuera del rey Carlos III anunciara que había terminado su tratamiento para el cáncer y en el mes de enero ya confirmó que su enfermedad estaba en remisión.

Los príncipes de Gales en un acto en Irlanda del Norte. (Foto: Gtres)

En esta visita a Irlanda del Norte, la pareja ha podido recorrer las instalaciones de un nuevo centro de formación del Servicio de Bomberos y Rescate. Además, han participado en un simulacro de tarea de rescate. Un ejercicio en el que hemos visto a Kate Middleton lanzando una cuerda a un instructor que hacía el papel de víctima. El príncipe Guillermo lo ha intentado también, pero ninguno de los dos ha tenido éxito. No obstante, esta anécdota ha dado lugar a un momento de risas y complicidad entre la pareja. Nos encanta verlos así, sobre todo, tras los difíciles meses que han tenido que atravesar.

Además de esta visita, los príncipes también han recorrido las instalaciones de una fábrica de lino que mantiene las técnicas artesanales de cultivo. En esta visita, Kate Middleton y Guillermo han podido conocer cómo se cultiva el lino y todo el proceso de transformación de este tejido. También les hemos visto con un delantal puesto e intentando amasar una masa con un rodillo.

Los príncipes de Gales en un acto en Irlanda del Norte. (Foto: Gtres)

El look de la princesa

Para esta jornada, la princesa de Gales ha vestido en tonos tierra, en concreto, en verde y marrón, dos colores muy otoñales y perfectos para la temporada. En el caso del verde, además, es un color muy asociado a Irlanda, por lo que Kate Middleton ha querido hacer un guiño a la zona.

La nuera del rey Carlos III ha vestido un abrigo midi de Alexander McQueen que lleva mucho tiempo en su armario. Además, ha lucido unos pendientes con forma de trébol -otro guiño a Irlanda- y unas botas marrones. En el segundo de los actos, la princesa ha cambiado las botas de tacón por otras planas, para recorrer los terrenos con comodidad y sin miedo al barro. Ha sido entonces cuando hemos podido ver lo que la esposa del príncipe Guillermo llevaba bajo el abrigo: una preciosa falda de tweed de Ralph Lauren y una chaqueta de punto. En la recta final de la jornada la princesa ha cambiado el abrigo por una clásica Barbour de color verde.