Todos los vestidos con los que Cristina Pedroche ha dado la "campanada" en Nochevieja
Desde que debutase en el año 2014, la presentadora nos ha ido sorprendiendo con sus estilismos
Pedroche demuestra que no tiene miedo a arriesgar y se atreve con todo; desde transparencias, a looks más futuristas
Desde que debutase en las campanadas por primera vez en 2014, Cristina Pedroche conseguía ganarse el cariño de los espectadores. Tanto es así, que ya lleva más de una década al frente de las mismas, habiéndose coronado como una de las reinas indiscutibles de la Nochevieja. Sobre todo, gracias a sus arriesgados estilismos que no dejan a nadie indiferente. A continuación, hacemos un repaso por todos los looks que ha llevado la presentadora a lo largo de los años y que siempre esconden un poderoso mensaje.
2014, el año de su debut
Cristina Pedroche hizo su debut en las campanadas de LaSexta junto a Frank Blanco, donde pudimos verla lucir un espectacular vestido negro sin mangas, encaje y transparencias. Firmado por Charo Ruiz Ibiza, puede ser considerado uno de los menos arriesgados hasta la fecha.
Cristina Pedroche en las campanadas de 2014. (Foto: Redes sociales / @cristipedroche)
2015
Con su salto a las campanadas de Antena 3, Pedroche decidió no escatimar y tirar la casa por la ventana. De hecho, generó tal expectación en torno al look que iba a llevar bajo su capa, que marcaba un antes y un después. El vestido semitransparente blanco firmado por Pronovias, de corte sirena y confeccionado en tul cristal y organza con más 20.300 cristales tallados, la ensalzaban como una de las grandes reinas de la Nochevieja.
Cristina Pedroche en las campanadas de 2015. (Foto: Redes sociales / @cristipedroche)
2016
El brutal éxito que tuvo el año anterior, la llevaron a volver a apostar por Pronovias para uno de sus estilismos más recordados hasta la fecha. Un corsé con escote corazón de terciopelo negro, recubierto por una capa de tul, transparencias y estrellas blancas., que fue de lo más comentado y no dejó a nadie indiferente.
2017
Las transparencias volvieron a ser su gran apuesta en 2017, esta vez con un espectacular mono en tono blanco, con detalles de encaje, y nuevamente firmado por Pronovias. «De todo corazón que en el 2018 se acaben los juicios sobre nuestro cuerpo», pedía en aquel momento, poniendo de manifiesto la enorme cantidad de críticas y ataques que suele recibir por sus estilismos cada Nochevieja.
Cristina Pedroche en las campanadas de 2017. (Foto: Redes sociales / @cristipedroche)
2018
En 2018, Pedroche ya era bastante consciente del interés mediático que despiertan sus looks, y justo por eso quiso mandar un potente mensaje a través de su estilismo. Y lo hizo con nada menos que con un bikini-vestido cubierto de flores, firmado por Marta Rota de Tot-Hom. La presentadora quiso concienciar a los espectadores sobre el reciclaje mediante unos zapatos de vidrio reciclado.
2019, una obra de arte
En 2019, Cristina dejaba atrás las transparencias, para pasar a convertirse directamente en una verdadera obra de arte. Un diseño ideado por ella misma y Josie, que pretendía recordar a una escultura fabricada con vidrio reciclado y recubierta de pan de oro.
2020, un año marcado por la pandemia
El 2020 es un año que muchos querrían olvidar y que estuvo marcado por la pandemia. De ahí, que Pedroche quisiera homenajear a los sanitarios y también hacerle un guiño a las mascarillas, con un mini vestido diseñado por Pedro del Hierro.
Cristina Pedroche en las campanadas de 2020. (Foto: Redes sociales / @cristipedroche)
2021
El 2021, la presentadora nos dejaba sin palabras con uno de los looks más extravagantes que le hemos visto hasta la fecha. Un diseño que pretendía hacer un guiño a la metamorfosis de los insectos y los reptiles, homenajeando al fallecido Manuel Piña. Un vestido de hace más de 30 años que incluso había sido expuesto en un museo. Lo más impactante fue ver a Pedroche quitarse el casco y mostrar su cabeza sin pelo.
2022, embarazada de su primera hija
El 2022 fue un año realmente especial para Cristina Pedroche, y es que acababa de darse a conocer que estaba embarazada de su primera hija en común con Dabiz Muñoz. La vallecana quiso mostrar su incipiente barriga mediante un diseño compuesto por un top que recreaba a una paloma, y una falda de tul diseñadas por Iñigo Garaizábal y Jacinto de Manuel.
Cristina Pedroche en las campanadas de 2022. (Foto: Redes sociales / @cristipedroche)
Con el mismo, la presentadora quiso mandar un mensaje de paz en medio de un año bastante conflictivo y marcado por el estallido de la guerra en Ucrania. Además, como capa, Pedroche llegó a lucir una de las tiendas de campaña con la que ACNUR da acogida a los refugiados.
2023
En 2023, Cristina Pedroche buscó representar la vida con un vestido que pretendía simular el agua, compuesto por transparencias y lana. En esta ocasión, la presentadora se unió a Greenpeace para la creación de su estilismo. Lo que Josie definió como una «alegoría del agua como recurso fundamental para la creación de la vida».
2024, una oda a la maternidad
El año pasado, Pedroche quiso hacer una oda a la maternidad y a la infancia, en colaboración con Unicef. Y lo hizo mediante un controvertido diseño creado por VIVASCARRION, donde se emplearon técnicas de alta sombrerería y compuesto por nada menos que 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada.
Ya nos queda muy poco para descubrir cuál será el estilismo con el que nos sorprenderá este fin de año.