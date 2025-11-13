Cristina Pedroche ha desvelado cuál es su propósito para el 2026: casarse por la iglesia con Dabiz Muñoz. El plan de la presentadora, que contrajo matrimonio por lo civil hace diez años, es darse el sí, quiero ante los ojos de Dios. Tras convertirse en madre por primera vez, la colaboradora televisiva confesó que se había sentido conectada con la espiritualidad y que consideraba que tenía que haber alguien más que cuidara de Laia, su primogénita.

Tras dar a luz por segunda vez, la periodista ha desvelado que ya tiene fecha inclusive para pasar de nuevo por el altar con el padre de sus hijos en una ceremonia que no tiene nada que ver con la anterior.

El 24 de octubre del 2015 es una fecha que Pedroche nunca olvidará. En la más estricta intimidad, en el vestidor de su antigua casa y con unos vaqueros dio el sí, quiero al chef. Entonces, la de Vallecas -pese a estar bautizada- decidió no casarse por la iglesia. Sin embargo, el nacimiento de sus hijos lo cambió todo y se declaró como una mujer católica. De hecho, bautizó a los menores en la parroquia de Santa Eulalia -ubicada en el barrio de su infancia-.

Ahora, y a punto de despedir el 2025, la presentadora ha revelado que 2026 será un gran año para ella y para su marido, pues están dispuestos a intercambiarse sus votos ante los ojos de Dios. «Ojalá haya boda. Sí, sí, por la iglesia. Casada estoy, pero me gustaría que el pequeño andara», ha confesado. Unas

No es la primera vez que la presentadora de las Campanadas -que ya está ultimando los preparativos para la noche de Fin de Año-, habla abiertamente sobre su reconversión. «Yo estaba súper embarazada en el salón de casa con mis meditaciones y de repente pensé: ‘Ay Dios mío, si me ayudas a que todo esto salga bien, voy a bautizar a la niña’. Lo pensé sin más. Salió todo muy bien y dije: la voy a bautizar. Es como que siento que yo sola no puedo protegerla, y necesito que alguien me ayude a que ella esté bien», dijo en el programa de Pablo Motos. También, en el podcast de Xuso Jones y Ana Brito habló abiertamente sobre su fe: «Desde que he dado a luz soy creyente. Yo creo en Dios ahora».

Es por ello que no es de extrañar que la de Vallecas haya querido dar un paso más tras su reconversión como cristiana. Muchas parejas eligen el rito religioso para que Dios bendiga su matrimonio y que acompañe a los casados durante el mismo.