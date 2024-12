Los planes de boda religiosa de Cristina Pedroche

Se puede decir que el mes de diciembre es uno de los más especiales del año para Cristina Pedroche. ¿El motivo? Desde hace más de una década se ha convertido en una de las grandes protagonistas para despedir la que es una de las noches más especiales del año. La tradición continúa y será la encargada de dar las campanadas en Antena 3 este 31 de diciembre junto a Alberto Chicote, con quien forma el tándem perfecto.

Actualmente, Pedroche se encuentra en plena promoción y por eso se ha convertido en la invitada de El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos. Además de hablar sobre cómo afronta estos días previos, entre otras cosas, Cristina se ha sincerado sobre su esfera personal, tanto es así que ha revelado que quiere casarse por la iglesia con Dabiz Muñoz, ya que sólo están casados por los juzgados.

Una boda por la iglesia

«Pero primero David se tiene que arrodillar», ha comentado Cristina Pedroche. Ha sido en ese instante cuando Tamara Falcó, que también estaba presente en el formato, ha empezado a dar saltos de alegría. «Se ha puesto más contenta ella que tu marido», ha dicho el presentador en clave de humor. «Hombre, menos mal. Teníamos que terminar el año bien. ¡Claro que sí Cris, claro que sí!», ha dicho la hermana de Ana Boyer.

Quien también estaba en el plató era el cocinero. Motos, preocupado por la pequeña encerrona, ha dicho a sus cámaras que no le enfocaran por si lo estaba pasando mal, pero ha sido Cristina Pedroche la que ha confirmado que el empresario está completamente de acuerdo con esta decisión. «Claro que le he preguntado. Marido, ¿te quieres casar conmigo o no?», ha respondido la presentadora. «Yo sí a todo», ha dicho él. «Ya veremos cuándo. Quizá en 2025 que justo hacemos 10 años de casados. Haremos una fiesta o algo. Luego ya veremos el tema del vestido», ha explicado Muñoz con una sonrisa.

Cristina Pedroche y la fe

En el marco de esta intervención televisiva, Pedroche ha contado cómo comenzó a tener fe. «Fue un poquito antes. Estaba embarazada y en el salón de casa haciendo mis meditaciones, pensando el parto, las respiraciones… Fue entonces que dije ‘¡ay Dios mío si me ayudas a que todo esto salga bien voy a bautizar a la niña!’. Lo pensé sin más. Salió todo bien, parto increíble, la niña fenomenal y pues nada la tuve que bautizar», ha contado Pedroche sobre su cambio espiritual. «Siento que yo sola no puedo protegerla y pienso ‘que alguien más me ayude’», ha continuado diciendo en relación a este asunto.