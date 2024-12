El amor entre Cristina Pedroche y David Muñoz va mucho más allá de lo que sus seguidores ven en las redes sociales o en sus apariciones públicas. Juntos no solo han formado una de las parejas más consolidadas de la televisión y la gastronomía, sino que también han hecho de su unión un próspero imperio empresarial. Hoy, más que nunca, su alianza se refleja no solo en sus logros profesionales individuales, sino también en los negocios que han creado en conjunto, consolidándose como una de las parejas más influyentes de España.

La popular Cristina Pedroche, última invitada a El Hormiguero, conocida por su presencia en las campanadas de Fin de Año, está más que contenta con los nuevos retos que le trae el 2024. Tras una década en las campanadas, de la mano de Antena3, y su creciente popularidad en las redes sociales, Cristina se enfrenta a nuevos proyectos, tanto dentro como fuera de la televisión.

Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes de su vida ha sido el papel crucial que juega en los negocios de su marido, el aclamado chef David Muñoz, cuyo restaurante DiverXO se mantiene como uno de los mejores del mundo. De hecho, la gestión de los restaurantes de Muñoz no sería lo mismo sin la mano experta de Cristina, quien no solo apoya a su esposo, sino que también tiene una participación activa en la dirección y expansión de sus empresas.

La pieza clave en el éxito empresarial de la pareja

Aunque la imagen pública de Cristina está principalmente asociada a la televisión, la presentadora también es una pieza fundamental en el manejo de los negocios de Muñoz. En sus propias palabras, Cristina es la encargada de «llevar todas las redes sociales de los restaurantes», un área vital en el mundo de la hostelería y uno de los factores claves para aumentar la visibilidad y atraer clientes. Su trabajo no solo se limita a la comunicación, sino que también se involucra en los procesos de promoción y marketing, algo que ha logrado a través de su propia influencia y su alto número de seguidores en plataformas como Instagram.

La pareja tiene una cartera de negocios que incluye DiverXO, pero también su otro restaurante, StreetXO, que ofrece comida más accesible y rápida en comparación con la alta cocina de su principal local. Además, David Muñoz ha lanzado iniciativas como GoXo Club Services y RavioXo, que apuntan a diversificar aún más su oferta gastronómica. En este sentido, Cristina y David son ejemplos de cómo una relación profesional puede ser tan exitosa como una historia de amor.

Su patrimonio

Por supuesto, el negocio de la gastronomía no es el único campo en el que Cristina Pedroche y David Muñoz están conquistando. El patrimonio de la pareja es cada vez más sólido, con propiedades como un elegante piso en La Finca y el alquiler de otro en el barrio de Arganzuela. En cuanto a los ingresos de Cristina, además de su exitosa carrera en televisión, también ha logrado convertirse en una marca rentable, con contratos millonarios y colaboraciones que complementan su faceta como influencer, quien además ha confesado que su fortuna ronda el millón de euros, resaltando que su «mentalidad ahorradora» le ha permitido amasar esta cantidad de dinero.

El trabajo conjunto de Cristina y David no solo ha logrado impulsar sus carreras individuales, sino que también ha creado una fórmula empresarial que sigue sumando éxitos. Con el estreno de la serie documental Univerxo Dabiz en Netflix, queda claro que la historia de esta pareja sigue dando mucho de qué hablar. Cristina Pedroche y David Muñoz han logrado que su amor no solo se base en la complicidad personal, sino también en un negocio común que parece no tener límites.

Con la llegada de su hija Laia, quien nació en 2023, será interesante ver cómo la familia Pedroche-Muñoz sigue expandiendo su legado empresarial y personal, demostrando que los negocios de amor, pasión y trabajo duro pueden ser una fórmula ganadora.