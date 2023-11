¿Cuánto ganan David Muñoz y Cristina Pedroche con ‘DiverXO’? La cifra récord que sostiene su imperio

David Muñoz está más en boga que nunca y no solo por el nacimiento de su primer hijo junto a Cristina Pedroche, sino por un motivo profesional. Hace algunas semanas era elegido de nuevo como el mejor cocinero del mundo por The Best Chef Awards 2023. La lluvia de galardones para él es incesante y se ha acostumbrado a vivir en el elogio gracias a sus creaciones vanguardistas en la cocina. Pero no baja el ritmo. Quizá esa sea la clave para que DiverXO siga siendo su buque insignia y garante de sus finanzas.

Dabiz Muñoz en Madrid Fusión 2023 / Gtres

Hace tan solo unas horas se celebraba la Gala de la Guía Michelin 2023, en el Banquet Hall del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, con Andreu Buenafuente como maestro de ceremonias. Allí, un buen puñado de boyantes negocios culinarios se han batido en duelo para seguir sumando relevancia. Nuevamente, el de David Muñoz ha sido uno de los grandes nombres protagonistas en lo que podrían ser entendidos como los Oscar de la cocina, si se permite la comparación.

El marido de Cristina Pedroche, ha revalidado su palmarés manteniendo sus tres valiosas estrellas Michelín, conseguidas con mucho trabajo y talento. A lo largo de su ya dilatada con el delantal, el chef ha creado un entramado empresarial potente, en el que la joya de la corona es DiverXO.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DiverXO (@diverxo)

Ubicado en la céntrica zona capitalina de Cuzco, en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding (calle Padre Damián, 23), comer en una de sus mesas requiere de reserva previa con mucha antelación. Sobra decir que es un regalo para los sentidos, una experiencia en un templo de la alta cocina por la que hay que pagar 365 euros por comensal. Próximamente, trasladará sus instalaciones a un bosque dentro de la exclusiva zona residencia de La Finca, en Pozuelo de Alarcón.

Un cambio arriesgado- cualquier modificación en la vida lo es- pero que su carismático líder cree beneficioso para su local. No obstante, también es cierto que su restaurante es una completa máquina de hacer negocio. Sus beneficios son millonarios. Y si alguna vez se han preguntado cuánto pueden llegar a facturar David Muñoz y Cristina Pedroche en un año con DiverXO, presten atención.

Lo que ganan David Muñoz y Pedroche

Look ha querido sumergirse de lleno en las cuentas de este exclusivo establecimiento dedicado a la gastronomía que apuesta por la transgresión de lo ortodoxo y lo convencional. Lo primero que ha de quedar claro es que DiverXO se enmarca dentro de Dukes Road, una sociedad limitada unipersonal (SLU). Desde esta empresa matriz se presentan los ejercicios económicos y balances financieros cada año.

El último informe presentado (2022) arroja unos resultados imponentes de ventas: 16.202.338,29 euros. Que una compañía sea capaz de facturar 16 millones de euros habla a las claras de su rentable funcionamiento. Sin embargo, de ahí hay que deducir un porcentaje elevadísimo.

Restaurante DiverXO / Gtres

Dukes Road SLU fue constituida en agosto de 2008 y su capital social es de 15.540 euros, muy por encima del mínimo de 3.000 euros exigido para inscribir cualquier empresa en el Registro Mercantil. Su crecimiento ha sido continuo tanto en empleados como en beneficios. En 2020 no llegaba al centenar de personal y al finalizar el 2022 ya contaba con 150, todos ellos con contrato fijo, desterrando así la eventualidad. Asimismo, sus ventas han pasado de los siete a superar los 16 millones en el mismo intervalo de tiempo.

David Muñoz y Cristina Pedroche han logrado hacer de su restaurante un engranaje recaudatorio infalible. Sin ir más lejos, la cifra de ventas de la empresa creció un 81,57 % entre 2020 y 2021. Además, el resultado neto de la empresa creció un 91,36 % en un año. Del total de facturación (16M), el matrimonio percibió líquido 834.461,88 euros.

¿Cómo es posible que de 16 millones tengan un beneficio inferior al millón de euros? La respuesta la dan los millonarios gastos que conlleva tener un restaurante de esta índole. En aprovisionamientos -mercadería y materia-prima-se les van 6,8 millones; igual que a gastos de personal (sueldos y cargas sociales) destinan 4,9 millones. Tener en plantilla a Miguel Ángel Millán, elegido el mejor sumiller del mundo este 2023, no es barato. Sin olvidar otras deducciones como otros gastos de explotación, deterioro, enajenaciones, etcétera.

David Muñoz y Cristina Pedroche

La conclusión que se puede sacar después de exponer todos estos datos encima de la mesa es que David Muñoz y Cristina Pedroche manejan -cada uno en su escalafón- un negocio boyante que les permite arriesgar en la toma de decisiones y que garantiza su estabilidad patrimonial. Y su tranquilidad personal, obviamente. Para muestra, su nuevo restaurante en Dubái o el documental que el chef está preparando junto a Netflix.