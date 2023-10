El radical cambio de actitud de Cristina Pedroche por su cumpleaños

Este lunes, 30 de octubre, es una fecha muy especial para Cristina Pedroche. La presentadora cumple 35 años y, aunque se trate de una cifra redonda, lo cierto es que es una de las más especiales que ha vivido jamás ya que será la primera vez que sople las velas junto a su hija. La pequeña llegó al mundo el pasado 14 de julio y, desde entonces, supuso un radical cambio en la vida de la conocida influencer. Cambio que, en un día tan señalado como el de hoy, le ha llevado a compartir, con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram, una emotiva e inesperada reflexión.

«Siempre que se acercaba mi cumpleaños me ponía nerviosa, le recordaba a todo el mundo, semanas antes incluso, que iba a ser mi cumpleaños. Nos enseñan que es nuestro día y que es especial», comienza a escribir. Sin embargo, continua añadiendo que, este último año, su debut en la maternidad le ha hecho cambiar de percepción en cuanto a este día: «Se me ha olvidado que iba a ser mi cumpleaños en varios momentos. Y es que sí, es muy importante, cumplo un año más. Pero ahora mi día especial es cada mañana cuando despierto con mi hija o cuando me sonríe o me toca la carita», confiesa.

Reflexión de Cristina Pedroche el día de su cumpleaños/ Instagram

Sus palabras prosiguen señalando que este cambio de actitud ha estado vinculado en todo momento a ser madre y, por eso, en su 35º cumpleaños, ha decidido darle la vuelta a su visión, queriendo felicitar a la mujer que le dio la vida: «A quién quiero felicitar yo es a mi madre. Porque hace 35 años ella se convirtió en madre dándome lo mejor cada día, ayudándome y acompañándome a convertirme en la mujer que soy hoy en día. Gracias mamá por todo lo que hiciste y por todo lo que haces», expresa. Concluye este inesperado mensaje felicitando a su madre por los 35 años de maternidad, expresando a su vez lo mucho que la quiere.

Sin duda, estas palabras dejan entrever que, pese a las secuelas que ha tenido que atravesar tras el embarazo, el valor sentimental que ha supuesto la llegada de la pequeña al clan está por encima de todo lo demás, ya que está suponiendo todo un periodo de aprendizaje desde el minuto uno que comenzó el camino de la maternidad. «Me dicen que lo estoy haciendo bien pero es mi hija la que lo está haciendo muy bien. Yo solo la acompaño con amor y paciencia», escribía hace unas semanas.

Su 35º cumpleaños llega tan solo seis días después del aniversario de su boda con Dabiz Muñoz, el hombre con el que ha formado una familia y con el que lleva casada ocho años. «Que suerte haber encontrado un compañero de vida como tú. Ni en mis mejores sueños había imaginado algo parecido. Estoy muy orgullosa de ti. Como marido, como profesional y ahora también como padre. Pensaba que no podía estar más enamorada de ti, pero cuando la veo como la miras, como la hablas… Me derrito. Te amo. Sois mi vida», confesaba sobre una fotografía donde ambos se funden en un cariñoso beso casero en el año 2015.