Cristina Pedroche se confiesa tras vivir un complicado posparto

Cristina Pedroche es una mujer que tiene las cosas claras y, si bien es cierto que las críticas le afectan y no lo niega, ha encontrado la manera de poder seguir hablando libremente sin recibir miles de mensajes negativos. Es por eso que, después de protagonizar un duro episodio al convertirse en el blanco de las críticas de numerosos usuarios de redes sociales tras compartir su estado físico tres semanas después de dar a luz, la de Vallecas ha optado por bloquear la posibilidad de comentar sus publicaciones en Instagram.

Y con este paso como base, la mujer de David Muñoz ha vuelto a confesarse en la red, esta vez sobre su estado emocional cuando se cumple el primer mes de vida de su bebé. Como tantas madres primerizas, Cristina asegura estar llena de miedos. Con una imagen en la que aparece llevando el carro de su pequeña con un gesto de preocupación, Pedroche se ha desahogado sobre todo lo que siente desde que, tal y como ella dice, nació como madre. «Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar estable», ha comenzado la madrileña. Asegura también en su escrito, que aunque su hija apenas llora cuando lo hace siente un dolor desgarrado, algo muy comentado por madres primerizas en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Además, Cristina se ha centrado en los miedos que siente y que le impiden hacer una vida normal: «En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor…Y aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil».

Consciente de que su situación entra dentro del amplísimo abanico de «cosas normales» que le pueden ocurrir a una mujer después de convertirse en madre y asegurando que se siente feliz porque es consciente de que «poco a poco lo vamos a conseguir», la que fuera reportera de Sé lo que hicisteis ha querido terminar su post agradeciendo a toda la gente que le está ayudando: «No sé cómo dar las gracias a todas las personas que me están ayudando y que me están haciendo sentir que no estoy sola y que es completamente normal lo que me pasa y lo que siento».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Un importante paso, el de la popular colaboradora de Zapeando, que sigue luchando por visibilizar todas las caras de la maternidad y no solo las más amables y bonitas. Algo que, en su piel, puede resultar todavía mucho más complicado debido a la jauría de haters que, parapetados por el anonimato de las redes sociales, critican sin piedad cualquiera de sus relatos.