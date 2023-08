Cristina Pedroche enseña su cuerpo tras dar a luz y recibe un aluvión de críticas

Cristina Pedroche ya está acostumbrada a recibir críticas, pero lo último que ha pasado ha roto los esquemas de muchos de sus seguidores. Desde que dio a luz a la pequeña Laia, su primera hija, ha ido compartiendo cómo se está adaptando a su nuevo cuerpo y parte de su audiencia considera que el último movimiento que ha dado es excesivo.

No es la primera vez que habla de su posparto, pero en esta ocasión ha ido más allá porque ha mostrado una foto. Ha posado en bikini para sus seguidores de Instagram y hay gente que no ha sabido entender este atrevimiento. Cristina Pedroche dio a luz a su hija hace tres semanas y ha presumido de tener una figura perfecta. Sus detractores consideran que esta postura puede ofender a otras madres que no tengan los mismos recursos o posibilidades que Pedroche.

Cristina Pedroche en ‘El Desafío’ / Antena 3

«El posparto es duro. Muy duro. A veces lloro sin saber muy bien el porqué y no me salen las palabras», escribió hace unos días. «La lactancia es muy dura y con las grietas lo he pasado muy mal, pero ahora estoy mucho mejor. Y preparándome para las futuras crisis de lactancia que puedan venir. También he necesitado la ayuda de una psicóloga perinatal, que me ha ayudado a entender mejor el proceso y a saber que todo es normal y que no estoy sola». Cuando confesó esto no esperaba lo que estaba a punto de pasar.

Las redes arden contra Cristina Pedroche

Cristina Pedroche enseñando su cuerpo / Instagram

Cristina Pedroche recibió varios mensajes de apoyo tras compartir que tener un bebé no era tan sencillo como quieren dar a entender otras influencers. Sin embargo, ahora ha presumido de cómo ha quedado su cuerpo y las redes han ardido. «Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación», ha declarado. Lo que quiere decir es que su forma física no es fruto de la casualidad. Recalca que se ha esforzado mucho para estar así.

Sheila Mulero, psicóloga y autora de varios libros de psiconutrición, se ha puesto en contacto con ella para afearle este comportamiento. Le ha recordado que todas las madres no están en su situación y no se pueden permitir acudir a los mismos profesionales. Cree que el comportamiento de Pedroche perjudica a otras mujeres y así se lo ha hecho saber.

El mensaje más contundente

Sheila Mulero le ha escrito a Cristina después de ver que estaba presumiendo de tener una buena figura gracias a las tareas que ha realizado antes y después del parto de Laia.

«¿Qué necesidad todas las influencers de colgar lo maravillosas que estáis postparto? No entiendo qué aporta al mundo, la verdad. Más bien lo único que hace es meter más presión al resto de mujeres de recuperar un cuerpo que algunas jamás hemos tenido ni sin pasar por un embarazo y haciendo todas esas conductas saludables de comer sano y hacer deporte. Seamos conscientes del daño que hacen estas publicaciones», escribe la experta.

Otra seguidora de Pedroche se ha unido al comentario de la psicóloga y ha añadido: «Cristina, tu realidad no es la realidad de millones de mujeres, que luchan cada día y sueñan con poder lavarse el pelo, aunque sea una vez cada cuatro días porque no les da la vida». De un momento a otro la públicación se ha llenado de comentarios de este estilo.