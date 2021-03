¡Qué ganas de buen tiempo tienen nuestros famosos! y Cristina Pedroche la primera de todos, que ya ha abierto la veda de los posados en bikini de cara a la subida de las temperaturas. No es de extrañar, la presentadora cuida su cuerpo al máximo y es una abanderada de la comida sana -incluyendo la del mundo DiverXO-, y de los hábitos de vida saludable. No para: programas, grabaciones, directos, publicidad y deporte. Nada se le pone por delante a la de Vallecas que ha querido deleitar a sus seguidores con su «primer posado veraniego», como ella misma ha escrito en sus redes sociales junto a una foto en la que posa en bikini y con las sandalias de la firma de la que lleva siendo imagen hace ya cinco años.

Una vez más, sus followers han aplaudido su envidiable figura y el outfit elegido, un bikini de animal print y sandalias rojas con un enorme corazón que han despertado los halagos de los fans de la polifacética presentadora, que ya cuenta los días para el estreno de ‘Love Island’, su nuevo programa al estilo de ‘La isla de las tentaciones’.

Buena competidora le ha salido a Lara Álvarez, que llegará a la pequeña pantalla días antes que la Pedroche y que, hasta el momento, no tenía parangón en lo que a presentar con estilo luciendo tipazo y con unos espectaculares looks. La figura la pone ella y el resto del trabajo es de sus estilistas. Parece que Cristina no se va a quedar atrás, al menos en lo que a belleza y sensualidad se refiere. Y conociéndola, sorprenderá. Ya sabemos que se atreve con todo y que llevar poca ropa es algo que no la quita el sueño, está feliz con su cuerpo y se ve «divina», como reconocía hace unos días al diario ‘El Mundo’.

Será el próximo 11 de abril cuando Cristina de el pistoletazo de salida a ‘Love Island’ y lo hará en Neox. Se desconoce el horario, pero sí se sabe que su emisión tendrá lugar cinco días a la semana. Se trata de un reality ubicado en Canarias y los concursantes son solteros y solteras que van a buscar el amor y que allí se les conocerá como ‘isleños’ e ‘isleñas’. Se emparejarán nada más llegar al concurso, convivirán en una villa de lujo y, además del día a día en la casa, los juegos y las citas serán los ingredientes principales del programa. A lo largo de las seis semanas de duración del programa, entrarán nuevos solteros y solteras que pondrán en juego la estancia de los isleños, ya que quien se quede sin pareja, será expulsado.

Serán pocas semanas las que veremos a Cristina Pedroche presentando su nuevo concurso con sus mejores galas, mientras que a Lara Álvarez la veremos en pantalla durante los tres meses que suele durar el reality de supervivencia por antonomasia de Mediaset. Pero tanto una como otra serán las auténticas influencers de la pequeña pantalla, en cuanto a looks veraniegos se refiere. Lo mejor para tomar nota y llenar la maleta, de cara a la llegada de las vacaciones estivales.