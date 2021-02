La cuenta atrás ha llegado a su fin. Cristina Pedroche ha desvelado que la gran prueba para la que se lleva preparando tanto tiempo se podrá ver en ‘El Desafío’, el programa que conduce Roberto Leal en Antena 3. La madrileña es la invitada estrella de este viernes y desde las 22:00 horas se podrán ver sus acrobacias y pruebas para conseguir ser la mejor: «Creo que nunca he tenido tantas ganas de que veáis algo. Estoy muy muy emocionada. Fijaos en mi cara del principio, tenía mucho miedo. Os tengo que contar muuuchas cosas… Este viernes en El desafío de Antena 3», ha avanzado la de Vallecas.

Han sido meses de intensa preparación física, pruebas que han llevado su capacidad y resistencia al límite. De hecho, en una entrevista con la revista ‘Hola’ publicada hasta semana, Pedroche desvelaba que el entrenamiento le había causado dolores articulares, lesiones, quemaduras, moratones y hasta fisuras en las costillas. Toda una paliza que justifican el suculento premio: brillar en ‘El Desafío’.

A través de sus redes sociales ha estado cebando la intriga sobre para qué estaba entrenando, hasta que finalmente despejó la incógnita: «El reto que veréis este viernes, que por fin lo puedo contar, es un espectáculo acrobático de telas aéreas. Se me pone la piel de gallina solo de pronunciarlo. Estoy superemocionada porque tengo muchas ganas de que la gente lo vea y pueda contarles cómo me preparé, las horas que eché y todas las lesiones que tuve. Para el tiempo que estuve ensayando, porque no había más, creo que ha quedado algo muy digno y me siento muy orgullosa del resultado final», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Este ha sido sin duda uno de los retos más importantes a los que se ha enfrentado Cristina Pedroche desde que es una de las presentadoras más conocidas de la pequeña pantalla en nuestro país. Incluso más que las Campanadas. Para ello ha contado con la ayuda de un equipo de expertas a las que ha agradecido el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a prepararla física y psicológicamente para esta prueba tan dura: «Da igual cuántas veces te caigas, lo que importa es cuántas veces te levantes y en este caso también quién te levante. Gracias @iballanira por levantarme una y mil veces, por ser mi apoyo, por enseñarme todo y por tener tanta paciencia conmigo. Has sido la mejor profesora del mundo y te estaré eternamente agradecida por todo tu cariño. Lo mejor del reto ha sido conocerte. Gracias❤️❤️❤️ y por supuesto gracias también a @verorsan por enseñarme sus truquitos😜 Ojalá cuando veáis “El desafío” estéis orgullosas de mi.❤️Os adoro❤️❤️».

Cristina Pedroche siempre tiene un as guardado baja la manga. Está acostumbrada a ser protagonista y convive con las fuertes críticas diarias que recibe. Apenas le importa. El último gran reto que hizo fue el pasado mes de enero cuando posó desnuda en la nieve tras el temporal de nieve que incomunicó gran parte de la península. Asume con naturalidad que al ser un personaje público los comentarios tanto positivos o negativos van a ser parte de su día a día. Todo lo que hace viene seguido de una gran controversia. Al margen de eso, también ha demostrado en más de una ocasión su carácter atrevida e inconformista. Siempre que puede superarse, trata de conseguirlo. A su faceta como presentadora y colaboradora de televisión hay que sumarle otra empresarial ya que ayuda a su marido, David Muñoz, en la gestión de sus exitosos restaurantes con el ‘XO’ como distintivo.