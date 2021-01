El nuevo desafío de Cristina Pedroche que te dejará helado

Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. No hay reto para ella ni desafío. La colaboradora de ‘Zapeando’ ha querido compartir una llamativa fotografía en su perfil de Instagram donde ya reúne casi 3 millones de seguidores y ha paralizado la red, más bien la ha dejado helada. Con motivo de la borrasca ‘Filomena’ que ha dejado una estampa de lo más navideña en la capital, Pedroche se ha tomado una fotografía totalmente desnuda sentada en el jardín de su casa.

Una imagen que no ha parado de recibir ‘likes’ y numerosos comentarios unos más positivos que otros, pero como ella dice “prefiero no leerlos para ser feliz”. Comentario que justo hizo unos días después de dar las Campanadas y de desvelar el look por el que optó este 2021. Sea como fuere, Cristina Pedroche siempre logra llamar la atención, de un modo u otro.

“Todos nos quedamos embobados mirando lo preciosa que es la nieve, pero también es muy bonito e importante mirar hacia adentro. 🙏🏽✨”, ha escrito en la instantánea en la que aparece sin ropa en una posición de yoga. Lejos de transmitir una imagen fría, la mujer de Dabiz Muñoz ha querido mostrar la calma y la belleza que aporta este fenómeno meteorológico en todas sus vertientes.

“No era necesario”, “Hay que dar la nota”, “No hace falta esto”, han sido algunos de los usuarios que no han estado muy conformes con el posado invernal de Pedroche. Sin embargo, en su mayoría han querido apoyar la originalidad y el atrevimiento de la que un día fue colaboradora de ‘El hormiguero 2.0’. “¡Booom!”, ha escrito Tamara Gorro mientras Mala Rodríguez comentaba un icono repleto de corazones. Una vez más, el debate se ha servido en la red, y Cristina Pedroche ha dejado a un lado las críticas y ha optado por compartir el contenido que a ella le ha apetecido. Gesto que siempre es aplaudido por muchos pese a los haters que tiene.

Hace tan solo 9 días, la popular colaboradora creaba una gran expectación, ya que iba a dar las Campanadas por séptima vez en Antena 3. Un acontecimiento que ya se ha convertido en una tradición y por el que tiene pegados al televisor a miles de españoles. Su look se ha convertido en el gran reclamo de la noche del 31 de diciembre y este 2021 no iba a ser menos. Esta vez, Pedroche se enfundó en un minivestido brillante en color plata que dejaba su espalda al descubierto. Lo combinó con unas botas turquesa de estilo OTK. Ya su estilista, Josie explicó la dificultad que supuso diseñar esta prenda. “El patronaje era súper complicado para que los espaguetis sujetaran todos los kilos que pesaba eso, podrían ser 7 kilos”, dijo por aquel entonces.

Con el paso de los años, Cristina Pedroche ha asumido que al ser un personaje público los comentarios tanto positivos o negativos iban a formar parte de su día a día. No hay cosa que no haga que no sea objeto de polémica. También hace escasos días publicó en redes sociales un vídeo bailando una canción de regaeton y sí, también fue criticada. Por un lado, algunos usuarios se metían con su cuerpo y otros comentaban que la canción era antigua. La respuesta de Cristina Pedroche, sin duda, es la mejor de todas, pues sigue haciendo lo que más le gusta hacer.