La petición de Álex Lequio a su familia antes de morir: "Mirar al cielo a las nueve de la noche"

El 13 de mayo de 2020 la vida de Ana Obregón se paralizó por completo cuando su hijo, Álex Lequio, falleció después de una larga lucha contra el cáncer. Tenía tan solo 27 años y su muerte supuso un duro golpe para la bióloga, la cual, desde entonces, se ha entregado en cuerpo y alma a cumplir los sueños que al joven no le dio tiempo a realizar. Entre ellos, traer al mundo a su hija, Ana Sandra, quien le ha devuelto la ilusión por vivir, según ha confesado en más de una ocasión. Este verano, Obregón ha protagonizado su tradicional posado estival y lo ha hecho junto a la pequeña del clan. Además, también ha concedido una entrevista a la revista del saludo en la que ha dejado al descubierto una petición que le hizo Álex antes de marcharse y que, hasta el día de hoy, no había salido a la luz.

«Mi forma de vivir el duelo no cambiará nunca, porque con un hijo, jamás llegas a la fase final, a la aceptación. Es imposible. Ningún padre o madre puede aceptar la pérdida de un hijo. Como mucho, llegas a aceptar que nunca lo vas a aceptar. Y esa es la afirmación», comenzaba a decir. A pesar de ello, la protagonista de Ana y los 7 desvelaba que seguía un ritual diario que el propio Álex le pidió antes de morir para mantenerlo en su memoria. «Nos pidió que miráramos al cielo a las nueve de la noche y que, pasase lo que pasase, dijéramos: God bless you, Álex, que en español significa que Dios te bendiga», recordaba.

Por otro lado, Ana contaba a ¡Hola! que hablaba con Álex todos los días y que estaba segura de que sabe que ha cumplido todos sus deseos. Aun así, no cree que eso le haya hecho feliz, esté donde esté. «Algo de calma y paz le tiene que dar que esté haciendo todo lo que él dejó por hacer, pero no creo que sea feliz, porque él amaba la vida por encima de todo. Era un enamorado de la vida. Sé que no es feliz. Si digo lo contrario, para encontrarme mejor, sería una mentira. No creo que nadie que se vaya tan joven sea feliz. Imposible. ¡Tenía toda la vida por delante!», sentenciaba.

Ana Obregón y Aless Lequio en un evento. (Foto: Gtres)

A pesar de lo ocurrido, Ana considera que su hijo les dejó un gran aprendizaje de vida, algo que quiere inculcar a Ana Sandra desde pequeña. «Luchó contra un cáncer con coraje y una sonrisa y eso es una gran lección», señalaba. «Sé que el mayor acto de amor de mi hijo fue escribir en su testamento que trajera al mundo a su niña. Él sabía que, sin su hija, yo me habría muerto. Y no hay nada peor que estar muerto en vida. Ese fue un acto de amor de Álex hacia mí», concluía.