La fiesta de cumpleaños de Chris Hemsworth que ha hecho saltar todas las alarmas: ¿dónde está Elsa Pataky?

Chris Hemsworth acaba de cumplir 42 años en uno de los mejores momentos de su vida, y es que se encuentra en la cima de su carrera, además de haber formado una preciosa familia junto a Elsa Pataky. Así, no sorprende que el actor haya querido tirar la casa por la ventana y celebrarlo por todo lo alto con una espectacular fiesta a bordo de un yate en Ibiza. Una celebración en la que ha estado muy bien acompañado por sus sus hermanos, Luke y Liam, además de otras estrellas de la talla de Matt Damon, Rita Ora o Taika Waititi. Y es que Hemsworth se ha dado un auténtico baño de masas en las aguas de la islas Pitiusas, aunque el evento ha estado marcado por una gran ausencia: la de Elsa Pataky.

Chris Hemsworth celebra su cumpleaños en Ibiza. (Foto: Gtres)

Ni rastro de la esposa del afamado actor, quien sí que le felicitaba a través de redes sociales junto a un vídeo muy divertido, lo que es bastante común entre ellos. «Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres el mejor de los mejores», escribía la española. Y, pese a que nada hacía presagiar el amago de una crisis o problema entre ellos, no cabe duda de que la ausencia de Pataky en la fiesta ha sido de lo más llamativa. De momento, no sabemos el motivo por el que la actriz ha faltado a una cita tan importante, y es que lo último que sabemos de ella es que se encuentra en Madrid atendiendo diversos compromisos profesionales. Si bien es cierto que tampoco han asistido los tres hijos que tienen en común: India Rose, Tristan y Sasha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapataky)

En las imágenes captadas el pasado domingo, vemos a Hemsworth conversando animadamente con sus invitados, quienes no quisieron perderse una velada tan especial para el australiano y menos en un entorno tan paradisíaco. Las risas, complicidad y buena música han acompañado al cumpleañero en todo momento, quien aprovecha para relajarse en Ibiza antes de volver al trabajo.

Chris Hemsworth celebra su cumpleaños en Ibiza. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el mayor logro de Chris ha sido siempre la familia que ha formado junto a Elsa Pataky, según ha confesado él mismo en más de una ocasión. «Lo más importante para mí es que mis hijos me vean feliz y comprometido con lo que hago», aseguraba en una entrevista. Además, no dudaba en afirmar que él y su esposa están atravesando uno de los mejores momentos de su matrimonio, pese a que su profesión les obligue a permanecer distanciados durante largos períodos de tiempo. «Nos sentimos más felices que nunca», desvelaba Pataky hace apenas unos meses. Mientras que el actor tiene claro que «si ella es feliz, yo soy feliz».

Recientemente, Elsa Pataky también se dejaba ver pasando un buen rato entre amigos junto a Mario Vaquerizo y Beatriz Matallana, con los que disfrutaba de una deliciosa cena en un restaurante muy tradicional de Madrid. «Cena de chicas con dos de mis favoritas de toda la vida», compartía el marido de Alaska. Y es que pese al paso del tiempo, ellos siguen demostrando que su amistad sigue siendo igual de fuerte. Tanto es así, que siempre encuentran un momento para reunirse y ponerse al día en medio de su apretada agenda.