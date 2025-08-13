Hablamos con José Manuel Villar, el médico estético de los famosos víctima de una estafa millonaria

El nombre de José Manuel Villar Gómez es sinónimo de prestigio en el sector estético. Formado en la Universidad Europea de Madrid y en la Complutense, donde obtuvo un máster y la especialización en trasplante capilar, ha construido una carrera reconocida con galardones como el Premio al Médico del Año en Cirugía Capilar. Fundó la Clínica Livet, convertida en un referente nacional en injerto capilar, por la que han pasado tanto pacientes anónimos como figuras del deporte, la música y la televisión.

Sin embargo, su nombre ha saltado ahora a la actualidad no por un éxito profesional, sino por una amarga batalla judicial. Según ha podido saber este medio, y tras conversar directamente con él, Villar Gómez ha presentado una querella por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal, que ya ha sido admitida a trámite. El caso, que se instruye desde el pasado 17 de julio, reclama la devolución de 3,5 millones de euros que, según la demanda, no le han sido reintegrados por tres personas a las que acusa de haber abusado de su confianza.

La historia arranca en 2024, poco después de que el doctor vendiera la Clínica Livet a un fondo de inversión. Un fondo es, básicamente, un vehículo financiero que agrupa capital de distintos inversores para comprar o gestionar empresas con fines de rentabilidad. En su caso, la venta no respondía a problemas económicos, sino a una decisión personal: tras separarse de la madre de sus hijos, Cayetano y Marieta, quiso disponer de más tiempo para cuidarlos. “Mis hijos son mi prioridad y quería reorganizar mi vida para estar más presente”, explica. Esa decisión coincidió con que, en el proceso de separación, obtuvo la custodia exclusiva —figura legal que implica que los hijos menores viven habitualmente con uno de los progenitores, que asume su cuidado y toma las decisiones importantes en su día a día—.

Fue en este contexto cuando uno de sus amigos más cercanos, Juan de Dios Arturo P. S., conocido como “Juande”, le ofreció una oportunidad de inversión con rentabilidades extraordinarias: un 5 % mensual, lo que equivale a un 60 % anual. Según la querella, Juande lo puso en contacto con otros dos supuestos socios, Francisco Javier C. R. y Francesco T., que le propusieron invertir en productos farmacéuticos, acero, metales y compraventa de inmuebles. Entre febrero y mayo de 2024, Villar realizó varias aportaciones: un millón de euros en febrero, otro millón a finales de ese mes y tres inversiones adicionales de 500.000 euros entre marzo, abril y mayo.

Durante los primeros meses, recibió beneficios puntuales, recogidos en los contratos de cuentas en participación. Pero a partir de junio, los ingresos se bloquearon. “Cada vez que preguntaba por mi dinero había una excusa distinta. Para calmarme, me hacían ingresos pequeños, pero el grueso de la inversión seguía sin aparecer”, relata. Ante la falta de soluciones, en noviembre de 2024 presentó la querella, que ahora avanza hacia la fase de instrucción para rastrear el destino del capital.

El caso, de confirmarse en los tribunales, sería un ejemplo de libro de estafa de alta rentabilidad: ofrecer ganancias poco realistas para atraer inversiones, pagar al principio para generar confianza y, después, dejar de cumplir lo prometido. La amistad personal con Juande, según reconoce el propio Villar, hizo que bajara la guardia: “Cuando confías tanto en alguien, no imaginas que pueda pasarte algo así”.

Hoy, el médico de los famosos continúa con su actividad profesional y sus estudios de Derecho, pero afronta este proceso judicial decidido a recuperar lo que considera suyo. “No se trata solo de dinero. Es la sensación de traición, de darte cuenta de que personas en las que confiabas plenamente han abusado de esa confianza”, afirma.