¿Qué fue de la empresa de injertos capilares de Cristiano Ronaldo?

Si hay una persona a la que le gusta el riesgo, ese es Cristiano Ronaldo. Su marca personal ya mueve millones de euros en torno a videojuegos, hoteles, bares y líneas de ropa. Pero, lejos de quedarse ahí, el pasado 2019, el jugador quiso apostar por un nuevo proyecto. Aunque empezó creando una sola clínica capilar, lo cierto es que ya ha conseguido formar un imperio a lo largo de España y parte del mundo.

Madrid

El delantero del Manchester United compró el 50% de la empresa Insparya Global, encargada de injertos capilares en su país natal. Tras más de 10 años cosechando éxitos en Portugal, su ahora co-fundador quiso dar el salto internacional con la creación del primer centro en España. El 18 de marzo de 2019, el espacio estético abrió su primera clínica en Madrid, una más que se suma a las cinco creadas en Oporto, Lisboa, Vilamoura y Braga. Y es que, la llegada de Insparya a la capital se basó en dos motivos fundamentales: el primero, por ser la ciudad en la que ha vivido durante tantos años y el segundo, porque España es el segundo país del mundo en el que más personas sufren alopecia. Un éxito asegurado.

Marbella

Dos años después, en agosto de 2021, tras haber pasado la pandemia, el futbolista quiso ampliar horizontes, abriendo su segundo centro en España, esta vez en Marbella, con el objetivo de hacer de Insparya el líder mundial del sector. Este nuevo centro cuenta con 4.000 metros cuadrados y 15 quirófanos premium.

Valencia

Para terminar por explotar el terreno nacional, en abril de este año, el futbolista abrió su tercera clínica española en Valencia. Además de contar con 1.600 metros cuadrados dedicados a la salud capilar, el centro tiene 12 salas de microtrasplante capilar y 4 de tratamientos. Y es que, el objetivo de Insparya es abrir 10 clínicas internacionales hasta 2027, contando con una inversión de 25 millones de euros y una facturación de 100 millones.

Resto del mundo

De Portugal a España y de España al mundo entero. La clínica capilar ya anunció el año pasado que su próximo objetivo era llegar a Milán y ahora, están a punto de conseguirlo. “Comienza la cuenta atrás. ¡Abrimos nueva clínica en Milán! La primera clínica de Insparya en Italia abrirá sus puertas dentro de poco para ayudar a todas aquellas personas que sufren de alopecia”, se puede leer ya en su cuenta de Instagram. Una ubicación estratégica, pues está al lado de ciudades que tienen pensado conquistar, como las capitales de países como Francia, Bélgica o Alemania a lo largo de los próximos tres años.

El digital Cinco días informó de que la compañía, el pasado año, facturó un total de 34 millones de euros, frente a los 25 del año anterior, lo que implica un crecimiento del 36%. Y es que, tal y como el co-fundador de la empresa junto a Cristiano, Paulo Ramos, confirmó al medio citado, sus objetivos son ciudades con un gran número de habitantes y con cierto poder adquisitivo. Una fórmula ideal para triunfar. Sin embargo, él mismo confesó que Portugal había llegado a su tope con su sexta clínica, en Viseu, la última en incorporarse a la red del país, pues a medio plazo analizarán entrar en Inglaterra y en países asiáticos.

Opiniones

Pese a su expansión y sus ganancias, las opiniones sobre Insparya que corren por la red no son del todo favorables para el grupo empresarial. Desde Google se pueden leer algunos comentarios negativos respecto a las intervenciones y el trato del personal. Uno de los usuarios ha contado su experiencia en la clínica de Marbella: “Me han dejado una pequeña calva en la parte baja de la nuca. A través de mi abogado les he reclamado la devolución del importe de la operación y no se han dignado ni a responder”. Y es que, todos coinciden en que la atención al cliente no es la deseada, pues ya no solo tardan en responder a sus cuestiones, sino que en ocasiones ni se pronuncian al respecto. Asimismo, este cliente ha criticado la actitud del personal de la clínica: “Me dio dos días para aceptar la ‘oferta’ que me hacía. Llegado el día, le confirmo por teléfono que la acepto y me da un plazo de tres horas para hacer el pago a riesgo de perder el supuesto descuento”.

Otro de los afectados ha comentado en Google que nunca le han devuelto el dinero de una reserva que canceló pese a que le avisaron de que sí se hacían cargo del reembolso: “Me dijeron que la devolución estaba confirmada. A día de hoy han pasado dos meses. Llevo esperando dos meses a una simple devolución, me iba a operar en septiembre, pero visto lo visto…”.

Sin embargo, las opiniones de Google no son las únicas que han recogido malos comentarios sobre la clínica de injerto capilar de Cristiano Ronaldo. En forotenerpelo.com han sido varios los clientes que han expresado su disgusto con la experiencia capilar. “La clínica Insparya es puro marketing. La realidad nada tiene que ver con lo que yo he vivido: edificio de lujo, precios desorbitados, pero la profesionalidad deja que desear muchísimo”, ha sido uno de los comentarios.