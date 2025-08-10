Cayetana Guillén Cuervo ha reaparecido en Marbella horas antes de presentar la gala benéfica que celebra cada año la Fundación Starlite y que reúne a numerosos rostros conocidos de la jet set. La actriz se ha mostrado muy sorprendida ante la aparición de los medios a la salida del centro de belleza en el que se encontraba -Tacha Beauty, uno de los favoritos de las famosas- ante la gran pregunta de la reportera que la esperaba. Hace solo unos días que la hija de Gemma Cuervo contó con todo lujo de detalles la agresión sexual que sufrió con tan solo seis años. Aunque ya habló sobre ello a comienzos de 2024, ha sido en el podcast que presenta donde ha ahondado más sobre el asunto. Sin embargo, aunque lo hizo de manera libre, ahora ha dado un paso atrás y ha tomado una drástica decisión tras relatar de nuevo su duro testimonio.

La drástica decisión de Cayetana Guillén Cuervo

A punto de subirse al escenario de Starlite Occident como presentadora, la actriz ha ultimado los últimos detalles en un centro de belleza y así deslumbrar en las próximas horas. Esta reaparición llega solo días después de que Guillén se haya abierto en canal en No te lo cayes, su podcast de entrevistas y testimonios, donde no dudó en recordar que, con tan solo 6 años, fue víctima de una violación.

Cayetana Guillén Cuervo. (FOTO: GTRES)

«Yo haciendo Mapa a Pandataria, hicimos un documental del proceso creativo. No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente. Nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, yo conté que a los 6 años yo había sufrido una violación. Lo conté más suave de lo que era, pero fue como la manada. Ocho tíos. Y no lo he especificado pero, quiero decir, se quitaron un cinturón que tenían, me hostiaron», comenzó diciendo visiblemente emocionada.

Aunque era la segunda vez que la intérprete de Huellas perdidas hablaba sobre ello, lo cierto es que pudo verbalizarlo de nuevo gracias a su trabajo en terapia, donde se dio cuenta que toda su vida «había estado marcada» por la agresión sexual: «La psicóloga me dijo que yo lo había disociado y apartado para poder vivir. Las cosas que son muy dolorosas, tu mente las aparta para poder vivir. Yo siempre he tenido un carácter muy alegre, una actitud y una energía muy llena de todo. Yo solté eso, se me colocó en algún lugar del cuerpo, he empezado a atar cabos y todo en mi vida ha estado marcado por eso: mis relaciones personales, mis bloqueos sexuales, mis relaciones de pareja, mis relaciones de trabajo…».

Cayetana Guillén Cuervo en la premiere de ‘Cerezo: 75 miradas y más para 75 años’ en Madrid/ Gtres

A pesar de que entonces se mostró muy segura de relatar su dura vivencia, parece que Guillén ha reculado y ha tomado una drástica decisión tras la repercusión que ha tenido en los medios su testimonio. «No voy a hablar de ello, prefiero no hablar más de ello», ha zanjado en las últimas horas.