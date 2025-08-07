Cayetana Guillén Cuervo se ha abierto en canal para contar con todo lujo de detalles que, con tan solo seis años, fue víctima de una violación. La actriz de 56 años, que acaba de estrenar No te lo Cayes -su propio podcast de entrevistas y testimonios-, ha recordado la agresión sexual que sufrió cuando era menor de edad. Aunque ya habló sobre ello a comienzos del 2024, ahora la hija de Gemma Cuervo ha hablado sin tapujos sobre la terrorífica escena que, por desgracia, vivió siendo una niña.

El duro testimonio de Cayetana

El 2025 ha sido un año de éxito profesional para la intérprete. Aunque gran parte de su vida la ha dedicado al séptimo arte, ahora ha hecho una inmersión en el mercado de los podcast. Su programa radiofónico, que gira entorno a la sexualidad y al bienestar, ya ha contado con varios invitados de renombre.

En la última entrega, la intérprete ha podido charlar con la divulgadora Alba Moreno -que también sufrió abusos sexuales por parte de un familiar-, con la que se ha abierto en canal: «Yo haciendo Mapa a Pandataria, hicimos un documental del proceso creativo. No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente. Nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, yo conté que a los 6 años yo había sufrido una violación. Lo conté más suave de lo que era, pero fue como la manada. Ocho tíos. Y no lo he especificado pero, quiero decir, se quitaron un cinturón que tenían, me hostiaron».

Cayetana Guillén Cuervo. (FOTO: GTRES)

Aunque es la segunda vez que la actriz de Huellas perdidas ha hablado públicamente sobre ello, lo cierto es que detrás de su duro testimonio ya hay un trabajo de campo, pues ha contado con la ayuda de una profesional de la salud mental con la que ha tratado esta traumática vivencia: «La psicóloga me dijo que yo lo había disociado y apartado para poder vivir. Las cosas que son muy dolorosas, tu mente las aparta para poder vivir. Yo siempre he tenido un carácter muy alegre, una actitud y una energía muy llena de todo. Yo solté eso, se me colocó en algún lugar del cuerpo, he empezado a atar cabos y todo en mi vida ha estado marcado por eso: mis relaciones personales, mis bloqueos sexuales, mis relaciones de pareja, mis relaciones de trabajo… Todo».

Cayetana Guillén Cuervo en la premiere de ‘Cerezo: 75 miradas y más para 75 años’ en Madrid/ Gtres

Además, ha explicado que aunque han pasado muchos años desde entonces, no le perdona a la vida lo que sufrió y las consecuencias físicas y mentales que derivaron de la violación: «Yo tenía tal inseguridad con mi físico, tal bloqueo con mi físico… Odiaba mi cuerpo, sentía que no podía gustar a nadie. Y me dediqué a estudiar y a trabajar, a estudiar y a trabajar. A sentirme ocupada y útil donde yo sé que soy buena porque en lo otro no. Entonces, hostias, tengo un cabreo con la vida tía… Me da un coraje que flipas».