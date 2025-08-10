Los Morancos han vivido una dura pérdida familiar dos meses después de la boda de Patricia, la hija de César Cadaval. Maite Cadaval, hermana de los humoristas, ha comunicado en sus redes sociales la repentina muerte de su marido. «Te voy a querer para siempre», ha escrito junto a una imagen en la playa de ambos para despedirse de su esposo.

Por su parte, Jorge Cadaval también ha acudido a su perfil personal en el universo 2.0, donde es muy activo, para despedirse de su cuñado a través de una emotiva carta junto a una fotografía de su hermana y de su cuñado fallecido: «Me gustaría decirte tantas cosas que no sé por dónde empezar… Bueno, sí sé. Me acuerdo cuando mi hermana me dijo que estaba enamorada de ti, y yo, su hermano, pensé: «Jorge, vas a tener que compartir una de las cosas más importantes que la vida te ha dado». Al principio no sabía cómo eras, esa persona que empezaba a entrar en casa de la mano de mi hermana. Pero entendí que debía dejar fluir esa relación que ella había elegido…».

Además, el cómico no ha dudado en hablar sobre la personalidad que tenía Alberto, así como la relación que tenía con el marido de su hermana -mucho más que de cuñados-: «Y qué bien elegido, porque has sido y eres el mejor cuñado, el mejor amigo, el manitas que mi padre llamaba para resolver cualquier cosa. Pero, sobre todo, te convertiste en el hermano que siempre estuvo cerca de mi hermana y que la hizo tan feliz».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval)

Además, el humorista ha aprovechado la publicación para agradecerle a su cuñado todo lo que ha hecho por su familia y, concretamente, por su hermana: «Gracias por cruzarte en este bonito camino que es la vida. Gracias por hacer tan feliz a mi hermana. Gracias por darme esos sobrinos a los que adoro. Te has ido muy pronto, pero nos dejas el corazón lleno. Gracias, Alberto Fernández, por estos años tan bonitos formando parte de esta, tu familia. P.D.: Te queremos mucho… y así seguirá siendo siempre».

Meses después de una celebración familiar

Esta noticia llega solo meses después de la gran boda de Patricia Cadaval. La hija de César Cadaval habló en exclusiva con LOOK el día antes de su enlace matrimonial para desvelar a este medio algunos secretos, como su traje de novia, un regalo de su tío Jorge.

César Cadaval junto a su hija Patricia. (Foto: Gtres)

Si por algo se caracteriza esta familia es por su unidad -algo que reiteró Patricia en su entrevista con LOOK-. A pesar de ser un clan muy numeroso, lo cierto es que son toda una piña, tal y como nos contó la hija de César Cadaval en la previa a su boda, que no pudo evitar emocionarse al recordar a cada una de las personas con las que ha crecido.