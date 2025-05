EXCLUSIVA | La superstición de César Cadaval para la boda de su hija

Patricia Cadaval se casa este sábado 24 de mayo con Pablo, uno de los hombres de su vida. La joven periodista lleva inmersa en los preparativos de este gran día muchos meses con la ayuda y el apoyo de sus padres, César Cadaval y Patricia Rodríguez, a los que define como «su mayor regalo». A tan solo 24 horas de pasar por el altar, la sobrina de Jorge Cadaval desveló a este medio algunos de los detalles de su «sí, quiero», como su vestido de novia, que su padre no ha querido verlo hasta ahora.

El motivo por el que César Cadaval no ha querido ver su vestido

Sabida es la debilidad que César Cadaval tiene con su hija Patricia -y viceversa-. Este 24 de mayo, el humorista tendrá el paseo más importante de su vida con su niña y, además, recibirá la mejor de las sorpresas: verla por primera vez vestida de novia.

Tal y como desveló Patricia a este medio, el look nupcial ha corrido a cargo de su tío Jorge Cadaval, al que considera «un segundo padre»: «Él vino a la primera y a la segunda cita. Fui con mi madre, con mi tío Jorge y con mi hermana, que tiene un estilazo brutal. El proceso del vestido ha ido a donde tenía que ir, empezó como una lluvia de ideas brutal y me han dejado completamente decidir todo. Cherubina -la marca sevillana que le ha confeccionado el vestido- ha estado pendiente de los detalles más pequeños».

Uno de los mejores secretos guardados para cualquier novia es su vestido. Un secreto que Patricia ha mantenido hasta el final, inclusive con su padre, César Cadaval. Sin embargo, no ha sido la decisión de la gran protagonista de este 24 de mayo, si no la de su progenitor, que no ha querido verla de blanco hasta ahora.

«Mi padre es muy supersticioso, súper supersticioso, de hecho, y no, no ha querido verlo. Mira que le he insistido», nos cuenta. En la conversación con este medio, la joven periodista ha apuntado que la mirada de su padre no es muchas veces objetiva, pues siempre la ve acertada: «Muchas veces cuando me arreglo para una boda o tengo algo importante, le digo, «papá, primera impresión, una, dos y tres». Y me dice, «¡ostras!». Recuerdo una vez que me puse un vestido de lentejuelas plateadas para ir a una boda de noche, que me pasé un poquito el juego, y me dijo «vas más guapa que la novia». Siempre necesito su opinión. Hace unos días me compré una gafa de sol de Zara y me dijo, «no me gustan nada». No es un padre como muy metido en la moda, ni muchísimo menos, pero sí me gusta su criterio y no ha querido ver el vestido».

La razón por la que no ha hecho pre boda

Las bodas del siglo XXI se han convertido, en muchos casos, en verdaderos festivales. Además del gran día, muchos novios aprovechan para reunir a sus seres queridos el día antes para celebrar una pre boda.

Sin embargo, este no ha sido el caso de Patricia y Pablo, que han preferido que los invitados se reserven para el gran día: «Odio las pre bodas, porque me parece que si tienes si tienes amigos que son vikingos o amigas que son vikingas como en mi caso, lo dan todo, están mal de siguiente y no viene uno igual. Esto es como la feria, el martes de la Feria de Sevilla es el mejor día, porque vienes fresco como una rosa y el miércoles bueno, estás un poquito más perjudicado… Estás bien, pero está perjudicado. Hemos decidido que con la boda yo creo que es suficiente y así la gente viene con más ganas a la boda. Yo lo que quiero que lo den todo en la boda. Yo voy a estar en mi casa con un botellín con mis padres y mis hermanos y Pablo estará en el pueblo que ha cogido una casa allí. Así que estará… Bueno, Pablo igual se toma algo con sus amigos, no lo sé, ni lo he hablado con él. Como podéis observar, esto hablamos menos últimamente que nunca porque es que no paramos cada uno con nuestras cosas y con la boda».