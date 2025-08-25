Gabriela Guillén saca la cara por Bertín Osborne: "No ha cobrado nada, es todo para el niño"

A punto de cumplirse una semana desde que Bertín Osborne y Gabriela Guillén protagonizaran una inesperada portada en la que presentaron públicamente a su hijo en común, los comentarios y especulaciones al respecto continúan sonando con fuerza. Sobre todo en lo relativo a la cuantía económica que supuestamente habrían recibido ambos al posar junto al pequeño por primera vez delante de las cámaras.

En el caso del presentador de televisión, muchos han criticado que ha utilizado al menor para poder obtener beneficio, ya que por todos es sabido que mantiene una gran deuda con Hacienda. Sin embargo, en medio de la polémica, el gaditano ha zanjado los rumores a través de un comunicado en el que señala que está «indignado y quemado» con todo lo que se está diciendo sobre él. «No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a la revista», explicaba.

Por su parte, Gabriela Guillén, lejos de mantenerse ausente en la polémica, ha salido en defensa del padre de su hijo, expresando que entiende perfectamente su malestar. «Me parece lógico que Bertín se enfade. Siempre se lleva todo a lo económico. Él no ha cobrado absolutamente nada», comenzaba a decir ante los micrófonos de Gtres. Continuaba haciendo hincapié en que el dinero que han cobrado es «todo para el niño» y que el único objetivo que querían cumplir con esta portada era «normalizar la situación». «Lo ha hecho con el propósito de que sea para su hijo. Y ya está. No voy a decir nada», sentenciaba.

En medio del revuelo mediático, Chabeli Navarro, quien en su día aseguró que se quedó embarazada de Bertín y que este le obligó a abortar, ha comentado en Fiesta que no se cree que haya hecho la portada por el bien del pequeño porque él solo hace las cosas por él mismo y para limpiar su imagen. Unas declaraciones de las que Gabriela ha preferido no opinar en su última intervención con los medios. «Sin comentarios», concluía.

Sea como fuere, estas últimas palabras de Guillén dejan entrever que su relación con Bertín está mejor que nunca. Y es que aunque ambos han hecho hincapié en la revista ¡Hola! que no están juntos a día de hoy, lo cierto es que la de Paraguay también ha señalado que lo único que quiere es que su hijo «sienta el amor de sus dos progenitores». «No le quiero privar de ese derecho a David porque él sí que tiene padre», decía. Por su parte, Osborne también se ha sincerado como nunca en el medio citado y ha señalado que le sorprendía mucho «lo bien que había aguantado el vendaval» la apodada cariñosamente como Gabi. «Ella quiere trabajar, que la dejen tranquila, sacar su vida adelante y cuidar de su niño. Y yo también. Estaré ahí todas las veces que pueda y necesite y punto», sentenciaba.