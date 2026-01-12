Las botas negras de tacón sensato que acaban de llegar a Zara y que van a solucionarte la vida más de una vez

Durante las rebajas encontramos prendas que compramos por menos precio. Es el caso de las botas negras de tacón sensato. Están en Zara y las vas a llevar en múltiples ocasiones. de caña alto, estilo charol, con tacón medio… aportan todo lo que necesitas para entrar con buen pie este año. Si las consigues ahora pagarás menos por ellas, así que no te duermas.

Zara, reconocida por su capacidad para interpretar tendencias con rapidez, reafirma con este modelo su compromiso con propuestas modernas, funcionales y estéticamente atractivas. La marca se ha consolidado como una de las firmas de referencia en moda femenina gracias a su capacidad de unir tendencias, calidad y precios accesibles. Cada temporada de rebajas, Zara apuesta por prendas pensadas para ocasiones especiales y también para diario. Como las botas negras de tacón sensato que son las que triunfan durante la temporada de rebajas.

Así son las botas negras de tacón sensato de Zara

Esta temporada, las pasarelas y el street style confirman la vigencia de las botas altas de líneas sencillas. Frente a modelos excesivamente decorados o con plataformas extremas, gana terreno el diseño sobrio, con materiales lisos y siluetas limpias. Esta tendencia responde a una búsqueda de elegancia discreta y funcionalidad, especialmente en el calzado diario.

Entre las características de estos zapatos, a destacar que posee un tacón alto en bloque. Además de una super caña alta. Las botas tienen el detalle de pespunte en el lateral. Permiten un calce fácil mediante pull on y también tiene un acabado en punta.

Para más señas, podrás estilizar la figura, puesto que la altura del tacón es de 7,5 cm. Es decir, hablamos de un tacón medio tirando a alto pero sin exagerar. Esto permite llevarlas en fiestas, salidas con amigos y también en eventos empresariales. Por qué no para diario, al ser muy cómodas.

Materiales y cuidados de las botas negras de tacón sensato

Corte

100% poliuretano

Forro

93% poliéster

7% poliuretano

Suela

70% estireno butadieno estireno

30% poliuretano termoplástico

Plantilla

100% poliéster

Además, contiene al menos:

Forro

93% poliéster reciclado certificado RCS

Suela

24% estireno butadieno reciclado certificado RCS

10% poliuretano termoplástico reciclado certificado RCS

Plantilla

100% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Poliuretano termoplástico reciclado certificado rcs

Este material es un tipo de caucho sintético reciclado que se recupera durante los procesos de fabricación de otros productos que utilizan tipos de materiales similares, como hinchables, colchones, flotadores, etc. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Estireno butadieno reciclado certificado rcs

El estireno butadieno reciclado o SBS reciclado es un tipo de caucho sintético que se obtiene a partir de residuos recuperados de los procesos de fabricación de productos que contienen este material. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificado conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final

Cómo cuidamos de las botas del momento

Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos.

Guía para el cuidado de la ropa

No lavar

No sumergir en agua

No usar lejía / blanqueador

Cuero/Charol/Antic. Limpiar con trapo de algodón seco.

No planchar

Ante/Nobuck/Serraje. Limpiar con cepillo suave o esponja dura.

No limpieza en seco

Cuero. Se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel.

No usar secadora

Ante/Nobuck/Serraje. Pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Looks para llevar estas botas

Look elegante con falda midi

Falda satinada o plisada

Jersey ajustado o camisa

Bolso pequeño en tonos neutros

Ideal para un outfit femenino y sofisticado.

Outfit de oficina

Con un pantalón recto, blusa básica y un trench coat. Las botas negras encajan perfectamente con un outfit más formal.

Look elegante de oficina

Úsalas con falda midi de punto, blusa de seda y cárdigan estructurado.

Perfecto para un estilo urbano y deportivo

Llévalas con pantalones cargo, sudadera con capucha. Para un toque más casual, combina con jeans, camiseta blanca y gorro de lana.