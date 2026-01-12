Las botas negras de tacón sensato que acaban de llegar a Zara y que van a solucionarte la vida más de una vez
Si las consigues ahora pagarás menos por ellas, así que no te duermas
Entre las características de estos zapatos, a destacar que posee un tacón alto en bloque
Están en Zara y las vas a llevar en múltiples ocasiones
Durante las rebajas encontramos prendas que compramos por menos precio. Es el caso de las botas negras de tacón sensato. Están en Zara y las vas a llevar en múltiples ocasiones. de caña alto, estilo charol, con tacón medio… aportan todo lo que necesitas para entrar con buen pie este año. Si las consigues ahora pagarás menos por ellas, así que no te duermas.
Zara, reconocida por su capacidad para interpretar tendencias con rapidez, reafirma con este modelo su compromiso con propuestas modernas, funcionales y estéticamente atractivas. La marca se ha consolidado como una de las firmas de referencia en moda femenina gracias a su capacidad de unir tendencias, calidad y precios accesibles. Cada temporada de rebajas, Zara apuesta por prendas pensadas para ocasiones especiales y también para diario. Como las botas negras de tacón sensato que son las que triunfan durante la temporada de rebajas.
Así son las botas negras de tacón sensato de Zara
Esta temporada, las pasarelas y el street style confirman la vigencia de las botas altas de líneas sencillas. Frente a modelos excesivamente decorados o con plataformas extremas, gana terreno el diseño sobrio, con materiales lisos y siluetas limpias. Esta tendencia responde a una búsqueda de elegancia discreta y funcionalidad, especialmente en el calzado diario.
Entre las características de estos zapatos, a destacar que posee un tacón alto en bloque. Además de una super caña alta. Las botas tienen el detalle de pespunte en el lateral. Permiten un calce fácil mediante pull on y también tiene un acabado en punta.
Para más señas, podrás estilizar la figura, puesto que la altura del tacón es de 7,5 cm. Es decir, hablamos de un tacón medio tirando a alto pero sin exagerar. Esto permite llevarlas en fiestas, salidas con amigos y también en eventos empresariales. Por qué no para diario, al ser muy cómodas.
Materiales y cuidados de las botas negras de tacón sensato
Corte
- 100% poliuretano
Forro
- 93% poliéster
- 7% poliuretano
Suela
- 70% estireno butadieno estireno
- 30% poliuretano termoplástico
Plantilla
- 100% poliéster
Además, contiene al menos:
Forro
- 93% poliéster reciclado certificado RCS
Suela
- 24% estireno butadieno reciclado certificado RCS
- 10% poliuretano termoplástico reciclado certificado RCS
Plantilla
- 100% poliéster reciclado certificado RCS
Materiales certificados
Poliéster reciclado certificado rcs
Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.
Poliuretano termoplástico reciclado certificado rcs
Este material es un tipo de caucho sintético reciclado que se recupera durante los procesos de fabricación de otros productos que utilizan tipos de materiales similares, como hinchables, colchones, flotadores, etc. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.
Estireno butadieno reciclado certificado rcs
El estireno butadieno reciclado o SBS reciclado es un tipo de caucho sintético que se obtiene a partir de residuos recuperados de los procesos de fabricación de productos que contienen este material. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificado conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final
Cómo cuidamos de las botas del momento
Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos.
Guía para el cuidado de la ropa
- No lavar
- No sumergir en agua
- No usar lejía / blanqueador
- Cuero/Charol/Antic. Limpiar con trapo de algodón seco.
- No planchar
- Ante/Nobuck/Serraje. Limpiar con cepillo suave o esponja dura.
- No limpieza en seco
- Cuero. Se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel.
- No usar secadora
- Ante/Nobuck/Serraje. Pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).
Looks para llevar estas botas
Look elegante con falda midi
- Falda satinada o plisada
- Jersey ajustado o camisa
- Bolso pequeño en tonos neutros
Ideal para un outfit femenino y sofisticado.
Outfit de oficina
Con un pantalón recto, blusa básica y un trench coat. Las botas negras encajan perfectamente con un outfit más formal.
Look elegante de oficina
Úsalas con falda midi de punto, blusa de seda y cárdigan estructurado.
Perfecto para un estilo urbano y deportivo
Llévalas con pantalones cargo, sudadera con capucha. Para un toque más casual, combina con jeans, camiseta blanca y gorro de lana.