Adiós a las zapatillas tradicionales: esta primavera triunfa con la fusión entre alpargata y las sneakers que vas a querer tener ya

Con la llegada del clima cálido y los días más largos, la primavera invita a renovar el armario y apostar por prendas y calzados más ligeros. Las temperaturas agradables impulsan los paseos al aire libre, las reuniones en terrazas y las escapadas de fin de semana, donde la comodidad se vuelve esencial sin renunciar al estilo. Ahora se lleva un calzado entre alpargata y las sneakers que va a arrasar.

En este escenario, las zapatillas abiertas de piel, crochet y cuña se convierten en una opción ideal: frescas, versátiles y con un aire artesanal que encaja perfectamente con la estética primaveral. Disponibles en El Corte Inglés, las zapatillas abiertas de piel, crochet y cuña son de Gioseppo y destacan entre las propuestas especiales de temporada. El Corte Inglés reúne cada primavera una cuidada selección de calzado que apuesta por calidad, tendencia y materiales responsables. Este modelo combina piel serraje, crochet hecho a mano y cuña forrada estilo yute, logrando un equilibrio entre naturalidad y sofisticación. Su diseño artesanal y materiales cuidadosamente seleccionados las convierten en una elección perfecta para quienes buscan comodidad sin perder elegancia.

Las características del calzado: entre alpargata y las sneakers

Este calzado destaca no solo por su estética primaveral, sino también por la calidad de sus materiales y su cuidada construcción. Sus principales características incluyen:

Piel serraje de acabado natural

Aporta suavidad al tacto y una apariencia elegante y auténtica. Este tipo de piel se caracteriza por su textura ligeramente aterciopelada, que añade sofisticación al diseño. Además, al tratarse de piel natural, cada par presenta pequeñas variaciones en tono o acabado, lo que refuerza su carácter artesanal y exclusivo.

Crochet hecho a mano

El detalle del crochet artesanal es uno de los grandes protagonistas del modelo. Este acabado aporta un aire bohemio y veraniego, alineado con las tendencias de primavera-verano. Al estar realizado a mano, cada pieza refleja dedicación y cuidado en su confección, convirtiendo el calzado en un complemento con personalidad propia.

Cuña forrada estilo yute

La cuña está revestida con material efecto yute, evocando la estética natural de las alpargatas tradicionales. Este detalle no solo estiliza la figura, sino que también refuerza su versatilidad para combinar con prendas ligeras, vestidos fluidos o pantalones de lino.

Planta acolchada para mayor confort

La plantilla acolchada está diseñada para ofrecer una pisada suave y confortable. Este elemento reduce el impacto al caminar y ayuda a disminuir la fatiga, especialmente en jornadas largas o paseos extensos.

Tiras de sujeción en el empeine

Las tiras estratégicamente colocadas a lo largo del empeine garantizan un ajuste seguro. Esto mejora la estabilidad del pie y evita deslizamientos, aportando confianza en cada paso.

Corte combinado y materiales transpirables

El corte combina piel, poliéster transpirable y poliuretano, logrando un equilibrio entre resistencia, flexibilidad y ventilación. Esta composición favorece la circulación del aire, algo esencial en los meses cálidos.

Entresuela de EVA ligera

La entresuela incorpora EVA ligera, un material conocido por su capacidad de amortiguación y bajo peso. Esto facilita una pisada más cómoda y reduce la sensación de pesadez al caminar.

Suela de TPR resistente

La suela está fabricada en TPR (caucho termoplástico), un material flexible y duradero que proporciona buena tracción y resistencia al desgaste. Esto mejora la estabilidad en diferentes superficies, haciéndolas aptas para entornos y distendidos.

Composición del calzado entre alpargata y las sneakers

La calidad del calzado también se refleja en sus materiales:

Material exterior: 52% Poliéster, 44% Piel vacuna y 4% PU.

Material interior: 100% Poliéster.

Suela: 100% TPR.

Forro: 100% Poliéster.

Plantilla: 100% Poliéster.

Esta combinación garantiza equilibrio entre comodidad, resistencia y ligereza, aspectos fundamentales para el uso diario en primavera y verano.

Outfits para combinar las zapatillas abiertas de piel, crochet y cuña de Gioseppo

Look para el día

Jeans rectos o pantalones mom fit.

Camiseta básica blanca o en tonos neutros.

Bolso de rafia o fibras naturales.

Gafas de sol oversize.

Perfecto para paseos urbanos o jornadas informales.

Outfit urbano cómodo

Pantalón culotte o wide leg.

Blusa ligera o top de lino.

Mochila minimalista o bolso shopper.

Estilo romántico primaveral

Vestido midi floral o vaporoso.

Pendientes dorados delicados.

Bolso pequeño tipo bandolera.

Ideal para comidas al aire libre o celebraciones diurnas.

Plan de tarde o terraza

Falda midi lisa.

Top ajustado o blusa con volumen en mangas.

Usa accesorios llamativos para elevar el conjunto.

Escapada de fin de semana

Mono corto o conjunto coordinado.

Sombrero de ala ancha.

Bolso cruzado cómodo.

Una propuesta fresca y funcional.

Consejos de cuidado del calzado entre alpargata y las sneakers

Para conservar las zapatillas abiertas de piel, crochet y cuña en perfecto estado: