La cara B de los Globos de Oro: del pin reivindicativo de Mark Ruffalo al francés de George Clooney

Beverly Hills se convirtió este domingo, 11 de enero, en el epicentro del glamour y la elegancia con la celebración de la 83ª edición de los Globos de Oro, una cita que reunió a una larga lista de celebridades del cine y la televisión del panorama internacional. El hotel Beverly Hilton volvió a ser el escenario elegido para la entrega de estos premios, los cuales se han consolidado como uno de los más esperados del año.

Como era de esperarse, la alfombra roja fue uno de los momentos de la gala que más atención acaparó, aunque lo cierto es que tampoco pasaron desapercibidas la cantidad de anécdotas curiosas que ocurrieron durante el transcurso de la ceremonia. Desde comentarios improvisados hasta reencuentros inesperados, escenas románticas y discursos cargados de humor. A continuación, repasamos algunos de ellos.

El pin reivindicativo de Mark Ruffalo

Mark Ruffalo, Wanda Sykes o Jean Smart han sido algunos de los actores que han sorprendido en la alfombra roja luciendo un pin reivindicativo en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU fue creada durante el mandato de Joe Biden y ha sido impulsada como policía migratoria durante la segunda legislatura de Donald Trump. En los últimos meses, ha sido señalada por sus actos violentos en las detenciones y deportación de inmigrantes ilegales, algo con lo que los mencionados no están de acuerdo.

Pin de Mark Ruffalo en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

Es por ello por lo que bajo el lema #BeGood han buscado recordar la importancia de «ser buenos los unos con los otros ante el terror: ser buenos ciudadanos, vecinos, amigos, aliados y seres humanos».

George Clooney hablando en francés

Hace tan solo unas semanas, George Clooney se convirtió en noticia tras conocer que él y su mujer, Amal Clooney, habían obtenido la ciudadanía francesa junto a sus dos hijos. Desde 2021 viven en una lujosa finca al sur de Francia, concretamente en Brignoles, en la región de Provenza. Es precisamente allí donde han encontrado su felicidad y donde viven lejos del ruido mediático de Hollywood, disfrutando de una vida tranquila. Es por ello por lo que conseguir la ciudadanía de nuestro país vecino ha sido un triunfo para él, algo que ha querido dejar más que claro durante su presencia en los galardones mencionados.

Don Cheadle and George Clooney going at it😭 #GoldenGlobes pic.twitter.com/heTDxhZEyc — clubheartbreak (@clubheartbreak) January 12, 2026

El actor fue seleccionado para entregar uno de los premios de la velada y, sorprendiendo a propios y extraños, se presentó con un simple bonjour (hola, en francés) delante de todos los presentes.

El regreso de Macaulay Culkin y su queja formal

Macaulay Culkin saltó a la fama tras protagonizar la exitosa película Solo en casa. A lo largo de estos años, el actor también ha formado parte de otros importantes proyectos como Fallout pero, sin embargo, él mismo reconoció que llevaba 35 años sin acudir a los Globos de Oro. Una situación que provocó que en esta 83ª edición reflexionara públicamente sobre el motivo por el que no pisaba este codiciado escenario desde hacía más de dos décadas. «Han pasado 35 años desde la última vez que vine a los Globos. Gracias por darme la bienvenida de nuevo. Es muy amable por vuestra parte. Sé que es raro verme fuera de la temporada navideña, pero sorprendentemente, existo durante todo el año. Os lo prometo», sentenciaba, mandando una clara indirecta a la organización de los premios que no ha contado con él en estos años.

Macaulay Culkin y Brenda Song en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

El reencuentro entre Selena Gómez y Miley Cyrus

Los fans de Disney Channel también tuvieron su momento nostálgico al ver cómo dos de sus estrellas más aclamadas, Miley Cyrus y Selena Gómez, volvían a reencontrarse frente a las cámaras. Como era de esperar, ambas no dudaron en inmortalizar este momento posando juntas públicamente y dejando más que claro que su amistad sigue intacta a pesar del paso de los años.

Selena Gomez and Miley Cyrus together at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/F1RL7cHRKh — Pop Base (@PopBase) January 12, 2026

El homenaje a Rob Reiner

Nikki Glaser fue elegida por segundo año consecutivo para presentar la gala de los Globos de Oro y, en esta ocasión, aseguró que los premios rendían homenaje al director de cine Rob Reiner, quien murió, al igual que su mujer, asesinado por su propio hijo, a finales de 2025. Para honrar su memoria, al final de la gala la presentadora apareció en el escenario con una gorra de beisbol en la que se podía leer Spinal Tap, el título de una de sus películas.

#GoldenGlobes host Nikki Glaser pays tribute to the late Rob Reiner at the end of the showpic.twitter.com/bm22rPHEwh — PopX (@PopX) January 12, 2026

Pero eso no fue todo. Y es que además, también utilizó uno de sus diálogos más recordados para cerrar la ceremonia. «Well, that’s our show. This one went to 11 (Bueno, este ha sido nuestro espectáculo. Este ha llegado al 11)», decía Glaser.