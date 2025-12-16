A medida que avanzan las horas, la investigación en torno al asesinato de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, continúa revelando detalles que han sacudido no solo a Hollywood, sino también a la opinión pública internacional. El brutal crimen, ocurrido el pasado 14 de diciembre en la residencia familiar ubicada en Brentwood, uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, ha sido calificado ya como uno de los sucesos más estremecedores en la historia reciente de la industria del entretenimiento.

El reconocido director, de 78 años, responsable de películas icónicas como La princesa prometida, Algunos hombres buenos o Cuando Harry encontró a Sally, y su esposa Michele, una fotógrafa de prestigio de 68 años, fueron hallados sin vida en su domicilio con múltiples heridas de arma blanca. Los servicios de emergencia acudieron a la vivienda alrededor de las 15:30 horas, después de que su hija Romy encontrara los cuerpos, pero nada pudieron hacer para salvarles la vida.

Rob Reiner y Michele Reiner en un evento. (Foto: Gtres)

Tan solo unas horas después del hallazgo, la Policía de Los Ángeles detuvo a Nick Reiner, el hijo mediano del matrimonio, de 32 años, como principal sospechoso del doble homicidio. El joven fue localizado cerca del campus de la Universidad del Sur de California y arrestado en la noche del mismo domingo. Actualmente permanece recluido en la cárcel Twin Towers, sin derecho a fianza o con una fianza fijada en varios millones de dólares, según distintas fuentes, a la espera de comparecer ante el tribunal mientras la Fiscalía prepara una acusación formal.

Uno de los elementos clave que los investigadores están analizando es lo ocurrido la noche anterior al crimen. Rob y Michele Reiner habían asistido junto a su hijo Nick a una fiesta navideña organizada por el presentador Conan O’Brien. Según varios testigos, durante el evento se produjo una fuerte discusión entre padre e hijo, visible y tensa, que incomodó a los asistentes. Algunas fuentes describieron el comportamiento de Nick como errático, afirmando que parecía alterado y que preguntaba insistentemente a otras personas si eran famosas. Tras el altercado, el matrimonio abandonó la fiesta antes de lo previsto.

Nick Reiner posando en un acto. (Foto: Gtres)

Menos de 24 horas después, ambos fueron encontrados muertos en su casa. Las autoridades confirmaron que no había señales de entrada forzada, lo que refuerza la hipótesis de que el agresor conocía bien a las víctimas. Además, trascendió que Nick no se encontraba en la vivienda en el momento en que se descubrieron los cuerpos, aunque fue detenido horas más tarde. Según informaciones publicadas por medios estadounidenses, el joven se habría alojado en un hotel de Santa Mónica, donde los agentes encontraron rastros de sangre en el baño de la habitación.

El historial personal de Nick Reiner también ha cobrado un peso significativo en la investigación. El propio Nick habló en el pasado sobre sus graves problemas de adicción y salud mental, que comenzaron en la adolescencia. Entre los 15 y los 19 años entró y salió repetidamente de centros de rehabilitación y, en etapas especialmente duras, llegó a vivir en la calle en distintos estados del país. Él mismo reconoció que aquella etapa fue extremadamente peligrosa y que sobrevivir fue, en gran parte, cuestión de suerte.

La casa de Bob Reiner en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

A pesar de ese pasado marcado por la adicción, padre e hijo vivieron un acercamiento notable en 2015, cuando Rob Reiner dirigió Being Charlie, una película inspirada parcialmente en la experiencia vital de Nick y escrita por él mismo. Ambos describieron aquel proyecto como un proceso intenso y emocionalmente complejo, pero también como una experiencia creativa profundamente significativa. Sin embargo, Rob llegó a expresar públicamente su arrepentimiento por no haber escuchado más a su hijo durante los momentos más difíciles de su lucha contra las adicciones, una reflexión que hoy adquiere un tono trágico.