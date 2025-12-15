Detienen al hijo de Rob Reiner, Nick, por el asesinato del director de cine y su mujer

El mundo del cine estadounidense se encuentra conmocionado tras la trágica muerte del director Rob Reiner y de su esposa, la productora Michele Reiner. Según han informado diversos medios, Nick Reiner, hijo mediano de la pareja de 32 años, ha sido detenido como principal sospechoso de su presunto homicidio. El joven se encuentra bajo custodia en el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles desde la mañana de este lunes, y se le ha fijado una fianza de cuatro millones de dólares. Las autoridades lo consideran un posible responsable de la muerte de sus padres, ocurrida el pasado domingo en su residencia de Los Ángeles.

El hallazgo de los cuerpos se produjo alrededor de las 15:30 hora local, cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia médica. Al llegar al domicilio, los efectivos confirmaron que tanto Rob, de 78 años, como Michele, de 68, habían fallecido a causa de heridas de arma blanca. La primera en descubrir la tragedia fue Romy, una de las hijas de la pareja, quien alertó a la policía sobre la posible implicación de un familiar, señalando que debía ser considerado sospechoso por su peligrosidad.

Rob Reiner y Michele Reiner en un evento. (Foto: Gtres)

Rob y Michele Reiner contrajeron matrimonio en 1989, el mismo año en que Rob estrenó la película Cuando Harry encontró a Sally, y juntos tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake. Además, Rob adoptó a Tracy, hija de su primer matrimonio con Penny Marshall. Nick, quien ahora se encuentra en el centro de la investigación, había tenido problemas de adicción en el pasado y llegó a vivir en la calle. Su experiencia personal inspiró su participación en el guion de Being Charlie (2015), película que narra la historia de un joven adicto que busca recuperarse tras pasar por un centro de rehabilitación.

La noticia ha generado un amplio impacto no solo en el ámbito cinematográfico sino también en la política y en la sociedad estadounidense. El ex presidente Barack Obama y su esposa Michelle manifestaron su dolor, destacando el legado de Reiner en cine y televisión, mientras que la exvicepresidenta Kamala Harris resaltó que su trabajo había influido en generaciones de espectadores. Asimismo, figuras del cine como Cary Elwes, Paul Feig y Joe Russo compartieron mensajes de conmoción y admiración hacia la carrera del director, describiéndolo como un visionario y un referente en la industria.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

La cobertura del caso también ha incluido declaraciones de Donald Trump, quien en su plataforma Truth sugirió que las muertes de Rob y Michele podrían estar vinculadas a lo que él califica como la «furibunda obsesión» del cineasta contra su persona, mencionando incluso un supuesto «síndrome anti-Trump». Sus palabras han generado controversia y añaden un matiz político al caso, ampliando la atención mediática sobre el presunto homicidio.

Rob Reiner, nacido en el Bronx, Nueva York, el 6 de marzo de 1947, era hijo del escritor y comediante Carl Reiner y de la actriz Estelle Reiner. Su carrera incluyó clásicos como Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Misery (1990) y Algunos hombres buenos (1992), así como su debut como director con el mockumentary This Is Spinal Tap (1984), que contribuyó a popularizar el género de falso documental. Además, Reiner desarrolló una carrera como actor, destacando en series como Todo en familia (1971-1979), por la que ganó dos premios Emmy, y participando en películas como El lobo de Wall Street (2013) de Martin Scorsese.