Michelle y Barack Obama han reaparecido para poner fin a los rumores de crisis. El matrimonio, que es uno de los más consolidados -y queridos- del panorama político, ha desmentido que atraviesen un mal momento como pareja. Si por algo se caracterizan es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. Es más, durante el mandato del ex presidente de Estados Unidos, casi nunca hicieron alusión a su intimidad. Ello no ha supuesto que, en ocasiones, respondan a preguntas incómodas de los periodistas.

Recientemente, Michelle -que fue una primera dama muy querida por los americanos- ofreció una entrevista en el podcast Work in Progress, la mujer del ex presidente dio unas declaraciones que hicieron saltar todas las alarmas sobre la situación actual con su marido: «Podría haber tomado muchas de estas decisiones hace años, pero no me di esa libertad. Ahora eso se acabó. Así que ahora tengo que revisar mi calendario, lo cual hice este año, fue un gran ejemplo de mí misma, de cómo me dedicaba a algo que debía hacer y elegí hacer lo que era mejor para mí, no lo que tenía que hacer, no lo que creía que los demás querían que hiciera (…). Eso es con lo que nosotras, como mujeres, creo que luchamos, con decepcionar a la gente. Tanto es así que este año la gente ni siquiera podía imaginar que yo estaba tomando una decisión por mí misma, y tuvieron que decir que mi esposo y yo nos divorciamos».

Zanjan los rumores de crisis

Barack y Michelle Obama. (Foto: Gtres)

Tras su salida de la Casa Blanca, los Obama han tratado -sin éxito-, de pasar desapercibidos en cuanto a la opinión pública y los focos. Eso no ha significado que, en ocasiones, concedan entrevistas o asistan a eventos debido a su compromiso social con los americanos.

El pasado mes de abril, el antecesor de Donald Trump confesó que, como cualquier matrimonio, el suyo no había sido color de rosas y que había atravesado diferentes etapas con su mujer. Ahora, ambos han acudido a In my Opinion, donde han tenido la oportunidad de aclarar en qué punto está su historia.

Barack y Michelle Obama / Gtres

Tras los incesantes rumores de crisis, Barack ha aclarado que «su mujer le trajo de vuelta» ya que estuvo un tiempo «en la cuerda floja». Unas palabras que ha matizado su mujer, que ha zanjado que en ningún momento de su matrimonio ha pensado «en dejar a su hombre»: «Hemos pasado por momentos muy difíciles. Pero también nos hemos divertido mucho, hemos vivido grandes aventuras, y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada».

Sobre las informaciones que apuntan a un distanciamiento, han explicado que ellos no pueden controlar lo que la gente opina cuando les ven haciendo planes por separado, la razón por la que comenzaron los rumores de un posible divorcio.